Air Astana восстановила маршрутную сеть

Возобновлено регулярное авиасообщение в Коломбо, Мале, Пхукет, Лондон, Дубай, Анталию, Тбилиси, Баку, Ташкент, Душанбе и Бишкек", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиакомпания пересмотрела правила возврата билетов.
Если вылет был запланирован в период до 31 января 2022 года, возможны бесплатное переоформление авиабилета на любую дату до 28 февраля или полный возврат денежных средств. Оформить возврат и перебронировать билеты необходимо не позднее, чем за 24 часа до изначальной даты вылета", - уточнили в авиакомпании.
С 19 января колл-центр переходит на режим работы с 08.00 до 00.00. Офисы продаж в аэропортах Алматы и Нур-Султана работают круглосуточно.
Находящиеся за рубежом казахстанцы могут бесплатно перебронировать билеты на регулярные рейсы по месту их приобретения либо по следующим номерам: +7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77, whatsApp: +7 702 702 01 48 либо в онлайн-чате airastana.com (в нижнем правом углу на главной странице сайта).