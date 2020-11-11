В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - По данным РГП "Казгидромет" в 12 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

10-11 ноября в Нур-Султане ожидается гололед, ветер 15-20 метров в секунду, низовая метель.

10-11 ноября в Акмолинской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

10 ноября в Актюбинской области местами туман, ветер 16 метров в секунду.

10 ноября в Атырауской области местами туман.

10 ноября в Восточно-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, местами сильные осадки, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

10 ноября в Западно-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.

10 ноября в Карагандинской области местами гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.

10 ноября в Костанайской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.

10 ноября в Кызылординской области местами ветер 15-20 метров в секунду.

10 ноября в Мангистауской области местами туман.

10 ноября в Павлодарской области местами гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.

10 ноября в Туркестанской области местами туман, ветер 15-20 метров в секунду.

Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности", - отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

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