В 2020 году казахстанцев будут прививать от трех штаммов гриппа

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - В текущем году казахстанцев будут прививать от трех штаммов вируса гриппа. Бесплатную прививку получит 10% населения, для этого закуплено более 2 млн доз вакцины, передает Kazakhstan Today.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Жумабек Бекенов.

По словам Бекенова, ежегодно в Казахстане регистрируется от 500 тыс. до 1 млн случаев ОРВИ, основную долю среди заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет - 64,2%. При этом текущий эпидемический сезон вызывает обеспокоенность в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

Поскольку COVID-19 продолжает регистрироваться, сравнения были сделаны с гриппом. Во-первых, вирусы COVID-19 и гриппа имеют схожую картину заболевания. То есть оба они вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр заболеваний, от бессимптомных или легких до тяжелых и смертельных. Во-вторых, оба вируса передаются контактным, капельным и фомитным путем. В результате одни и те же меры общественного здравоохранения, такие как гигиена рук и соблюдение респираторного этикета (кашель в локоть или в салфетку и немедленное избавление от ткани), являются важными для предотвращения инфекции", - объяснил директор департамента.

Эпидемический сезон ОРВИ (гриппоподобных заболеваний) и гриппа начнется уже в октябре и продлится до мая. В предстоящем сезоне грипп в Казахстане обозначится функционированием тремя штаммами: A (H1N1) - Гуандун-Маонань, A (H3N2) - Гонконг, а также B - Вашингтон, которые по рекомендации ВОЗ были включены в состав трехвалентной вакцины, применяемой в Казахстане.

Ежегодно в Казахстане вакцинируется более 10% населения, начиная с октября. В 2020 году на бюджетные средства закуплено более 2 млн доз вакцины "Гриппол +" производства Россия. Вакцина содержит антигены штаммов гриппа A(H3N2) и А(H1N1) и В", - сообщил Бекенов.

В целом за эпидсезон 2019-2020 года по республике было зарегистрировано 426 818 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 2545 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. Помимо гриппа, в Казахстане циркулируют и гриппоподобные вирусы. В прошлом сезоне исследовано около 5 тыс. образцов, в основном выявляются риновирус, РС-вирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус и аденовирусная инфекция. В целях профилактики каждый желающий может получить платную прививку против гриппа, которая проводится в частных центрах вакцинации, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства, имеющих разрешение уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее сообщалось, что в этом году вакцинация от гриппа в Казахстане начнётся на две недели раньше. Стоит отметить, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

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