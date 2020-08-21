Вакцинация от COVID-19 будет добровольной - Цой

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Вакцинация от COVID-19 будет добровольной. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе интервью телеканалу Atameken, передает Kazakhstan Today.

В ходе интервью Алексей Цой сообщил, что вакцина от КВИ будет добровольной, "потому что пока еще досконально не изучен эффект". А потому бесплатно ее будут делать лишь тем, кто находится в группе риска, а это медики, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

В нашей стране разработана своя вакцина, она уже прошла испытания на животных и показала хорошие результаты", - сообщил министр.

Далее она будет испытана на добровольцах, которые уже изъявили такое желание. На сегодня Казахстан интересуется российскими разработками.

Мы в ближайшее время собираемся вылететь в Россию, чтобы с нашими коллегами посмотреть результаты клинического исследования, оценить с нашими учеными, в дальнейшем проговорить о возможной регистрации и поставках в Казахстан. То есть эти образцы получить, чтобы мы могли у себя проверить и, если все нормально, использовать", - сказал глава Минздрава.

Алексей Цой также рассказал, какие меры предпринимаются для подготовки системы здравоохранения к возможной вспышке заболевания.

Сейчас на складах накапливается двухмесячный запас лекарств. Уже сейчас закупаем и поставляем аппараты ИВЛ, более 13 тысяч кислородных концентраторов. Мы строим 13 новых больниц, чтобы обеспечить койками, прорабатываем алгоритм диагностики между гриппом, ОРВИ и КВИ", - сказал министр, подчеркнув, что 30% эффективности этих мер дает масочный режим и 40% - дистанцирование.

По его словам, в настоящее время проводится мониторинг количества обращений в медорганизации.

Прирост заболеваемости снижается, и, если мы увидим на протяжении недели рост, мы будем увеличивать коечный фонд, дополнительно наращивать объемы. В разы увеличилась возможность разворачивать койки", - говорит он.

По словам Цоя, коечный фонд изношен на 80%, "большинство объектов было построено в прошлом веке", поэтому есть необходимость в создании новых больниц. В дальнейшем новые объекты будут преобразованы в многопрофильные.

Касательно смертности от вирусной пневмонии, Цой сообщил, что пик летальности от заболевания пришелся на середину июля.

Что касается пневмонии, произошел рост в июне, по заболеваемости он был в 2,5 раза выше по сравнению с предыдущим годом. Но летальность от пневмонии идет с конца месяца (июня), ее пик, пришелся на середину июля. В том числе и летальность от общих видов пневмоний", - сказал он, добавив, что картину по смертельным случаям от пневмонии и КВИ можно будет увидеть в конце года.

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