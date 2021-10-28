В 2022 году в Алматы начнут разработку ПСД по пробивке еще двух улиц до БАКАД

Фото: пресс-служба премьер-министра
Всего к БАКАД предусмотрено строительство шести радиальных дорог, три из которых были построены еще в 2013 году (проспект Рыскулова, от улицы Саина до улицы Ф. Онгарсыновой; улица Саина, от улицы Монке би до границы города; улица Акын Сара, от улицы Абая до границы города).
По информации управления городской мобильности, в настоящее время реализуются два проекта по пробивке улиц до БАКАД. Это проспект Абая (от улицы Б. Момышулы до границы города) и улица Саина (от проспекта Рыскулов до улицы Монке би). Кроме того, на этапе проектирования находится проспект Рыскулова (от улицы Ф. Онгарсыновой до границы города).
Также планируется пробивка улиц Тлендиева и Северное полукольцо.
В связи с корректировкой Генерального плана развития города Алматы срок разработки ПСД по пробивкам улицы Тлендиева протяженностью 8,9 километра и улицы Северное полукольцо протяженностью 1,2 километра, со строительством транспортной развязки, планируется на 2022 год", - сообщили в управлении.
Напомним, премьер-министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) и поручил завершить работы к концу 2022 года.
Проект Евразийского банка развития по финансированию строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) признан PFI Awards транспортной сделкой года в Европе.