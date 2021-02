Финансирование Евразийским банком развития БАКАД признано транспортным проектом года в Европе

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Проект Евразийского банка развития по финансированию строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) признан PFI Awards транспортной сделкой года в Европе, передает Kazakhstan Today.

БАКАД стал первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии.

Стратегически для банка реализация этого проекта означает продолжение планомерного создания нами транспортного коридора Европа - Западный Китай. Награда PFI - признание зарубежным финансовым сообществом ЕАБР как передового банка, работающего по высоким международным стандартам. Дорога имеет первостепенную важность для Алматинской области и казахстанской экономики в целом", - сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

По его словам, банк обладает богатым опытом и уникальными инструментами финансирования современных инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства.

Во всех наших странах-участницах - Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане - мы планируем наращивать свою активность в сфере транспортной инфраструктуры с использованием инструментов, недоступных национальным институтам развития. Я говорю про возможность участия в акционерном капитале проектной компании, предоставлении акционерного финансирования, предоставлении специальных траншей с особым целевым использованием: на оплату процентов, комиссий по заемному финансированию, для формирования резервных счетов", - сказал Подгузов.

Соглашение о финансовом закрытии (Financial Close Agreement) по проекту "Строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД)" подписано синдикатом кредиторов с участием ЕАБР в качестве старшего кредитора в начале августа 2020 года. Сумма финансирования ЕАБР - 135 млн долларов США.

Строительство БАКАД позволит перераспределить прогнозируемую транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Алматы и пригородной зоны, обеспечить прохождение транзитного автотранспорта вне черты городской застройки, улучшить транспортное обслуживание, сократить уровень негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, увеличить эксплуатационную скорость и безопасность движения транспортных средств. Протяженность автодороги составит 66 километров, на которых предусмотрено четырех- и шестиполосное движение. В ходе реализации проекта будет осуществлено строительство мостов, транспортных развязок, пунктов приема оплаты и другой необходимой инфраструктуры. Расчетная скорость движения по трассе составит до 150 километров в час", - проинформировали в пресс-службе ЕАБР.

Согласно информации, проект БАКАД реализуется на условиях договора концессии, заключенного между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и консорциумом 4 компаний: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S., Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S., SK Engineering & Construction Co, Ltd. и Korea Expressway Corporation. Договор заключен на 20 лет на условиях "строительство -эксплуатация - передача".





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства