Премьер-министр поручил достроить БАКАД на два года раньше

АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - В рамках рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) и поручил завершить работы к концу 2022 года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

БАКАД - крупнейший в Казахстане и Центральной Азии инфраструктурный проект дорожного строительства в сфере государственно-частного партнерства. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 150 млрд тенге. Проект финансируют Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Евразийский банк развития

Договор концессии подписан в 2018 году сроком на 20 лет. Концессионером является ТОО "БАКАД Инвестиции и операции", учрежденное турецкими и южнокорейскими компаниями "Алсим Аларко", "Макйол Иншаат", "СК Экоплант", "Корея Экспрессвэй", напомнили в пресс-службе главы правительства.

Большая кольцевая автомобильная дорога вокруг Алматы протяженностью 66 километров и шестиполосным движением будет соответствовать параметрам I технической категории. Наряду со строительством автодороги предусмотрено возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад.

Реализация проекта повысит качество транспортного обслуживания, обеспечит безопасность дорожного движения, снизит негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. С вводом БАКАД в эксплуатацию весь транзитный поток - порядка 38 тыс. автомобилей в сутки - будет проходить в объезд Алматы. При этом ожидается рост объемов грузоперевозок между Китаем и Европой", - отметили в пресс-службе.

На строительной площадке задействовано порядка 1600 человек и 600 единиц техники. В пик строительства планируется привлечь около 3 тыс. человек.

Глава Правительства поручил увеличить темпы строительно-монтажных работ и завершить их к концу 2022 года с обеспечением всех стандартов качества и опережением графика на 2 года.

Строительство БАКАД является важным для развития не только Алматинской агломерации, но и транзитно-транспортного потенциала всей страны", - сказал А. Мамин.

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