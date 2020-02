ЕАБР выделит $95 млн на финансирование строительства БАКАД

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Амангельды Исенов подписал соглашение об общих условиях финансирования по проекту "Строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД)", передает Kazakhstan Today.

Финансирование проекта будет осуществлено синдикатом кредиторов в лице Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского банка развития, Исламского банка развития. В рамках проекта ЕАБР предоставит $95 млн", - сообщили в ЕАБР.

Проект БАКАД реализуется на условиях концессионного договора, заключенного между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и консорциумом 4 компаний: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S., Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S., SK Engineering & Construction Co., Ltd. и Korea Expressway Corporation. Договор заключен на 20 лет на условиях "строительство - передача - эксплуатация".

БАКАД - проект, не только создающий современные возможности для Алматы, но и повышающий надежность уже существующего транспортного коридора. Строительство новых дорог - важное направление работы, которую ведет ЕАБР в наших странах. Банк участвовал в создании Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, сейчас финансирует строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг российской столицы", - сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Протяженность автодороги составит 66 километров, на которых предусмотрено четырех- и шестиполосное движение. В ходе реализации проекта будет осуществлено строительство мостов, транспортных развязок, пунктов приема оплаты и другой необходимой инфраструктуры. Расчетная скорость движения по трассе составит до 150 километров в час.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

