08.10.2024, 20:40 37841
В Абайской области открылся памятник лесникам, погибшим при тушении лесных пожаров в регионе
Фото: акимат Абайской области
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Семей. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области состоялась церемония открытия памятника, посвященного пожарным и лесникам, отдавшим свои жизни в борьбе с лесными пожарами, сообщает пресс-служба акимата региона.
Автором этого памятника стал Нурбол Калиев, скульптор, известный своими монументами исторических личностей. Восьмиметровый монумент, установленный на гранитном постаменте, увековечивает память храбрых лесников резервата "Семей Орманы", которые бесстрашно шагнули навстречу огненной стихии. Памятник, выполненный из бронзы, украшен рельефами, запечатлевшими фигуры погибших - символ вечного признания их мужества и самоотверженности.
Аким области Абай Нурлан Уранхаев на церемонии открытия отметил, что памятник будет служить напоминанием о том, насколько хрупка жизнь человека, и о том, что мы должны беречь друг друга.
Памятник расположен на республиканской трассе близ села Михайловка, возле Камышенского лесничества в Бородулихинском районе. Он станет вечным символом мужества и преданности, напоминанием о тех, кто пожертвовал всем ради безопасности своего народа и защиты природы.
В июне 2023 года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
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09.10.2024, 15:25 4071
В Астане проходит форум выпускников советских и российских вузов
Организаторами выступают Россотрудничество совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана стартовал Форум выпускников советских и российских вузов - представителей системы образования и здравоохранения стран СНГ. Мероприятие проводится в рамках работы Россотрудничества по продвижению российского образования, в том числе выполнения назначения президента России Владимира Путина по увеличению числа иностранных студентов к 2030 году минимум до 500 тысяч человек.
Проведение данного форума в Астане свидетельствует о том пристальном внимании, которое Россия уделяет выпускникам советских и российских вузов, тем людям, которые окончили наши университеты и которые вместе с Россией развивают отношения между нашими странами. Важно отметить, что гуманитарная сфера, сферы здравоохранения и образования - это базис, на котором строится общество. Это миссия тех людей, которые участвуют в форуме. Эту роль переоценить невозможно", - отметил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
По словам организаторов, форум объединил более 150 человек из 11 стран. В нем принимают участие руководители и сотрудники образовательных организаций и организаций здравоохранения, представители органов государственной власти и госкорпораций, активисты из числа выпускников российских вузов, руководители и члены ассоциаций выпускников из стран СНГ. Российская делегация также представлена 20 ведущими российскими университетов.
Гости обсудят взаимодействие в области образования и здравоохранения, в том числе совместные научные исследования, развитие индустриально-образовательного партнерства, роль ассоциаций выпускников в развитии сотрудничества в сферах образования и здравоохранения в целях экономического развития.
Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов отметил, что форум позволит участникам из разных стран не только получить новые компетенции и знания для профессиональной деятельности, "но и обрести полезные связи, обменяться опытом и идеями с другими участниками мероприятия".
Я предлагаю посвятить форум не только теории, но и практике, чтобы мы уехали отсюда с домашним заданием понять, что нужно добиться внутри наших стран для следующей такой встречи людей, отвечающих за будущее новых поколений", - отметил председатель совета НКО "Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений" Сангаджи Тарбаев.
Россотрудничество ежегодно проводит два региональных форума выпускников. В начале декабря аналогичный форум состоится в Каире, где соберутся выпускники из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
09.10.2024, 12:43 9171
Русскоязычное пространство на территории СНГ сжимается - Сангаджи Тарбаев
Следующие поколения граждан, возможно, уже не смогут так быстро взаимодействовать друг с другом
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений Сангаджи Тарбаев на форуме выпускников советских и российских вузов поднял проблему русскоязычного пространства на территории СНГ, сообщает Sputnik.
По его словам, русскоязычное пространство на территории СНГ сжимается, и следующие поколения граждан, возможно, уже не смогут так быстро взаимодействовать друг с другом.
Нужно обсудить, что сделать, чтобы эти связи окончательно не разорвались. Пока мы еще можем говорить по-русски и понимать его свободно. К сожалению, я понимаю, что следующее поколение, более молодое, оно уже менее продвинуто в использовании русского языка. И чем дальше этот процесс будет происходить, тем у нас меньше шансов на то, что у нас связи будут укрепляться . Мы обречены жить и взаимодействовать друг с другом, потому что мы соседи. И сегодня мы должны посмотреть на наши отношения гораздо более по современному. С точки зрения того, что парадигмы сдвинулись", - заявил председатель ассоциации.
Он подчеркнул, что сегодня нет единого центра как в советское время, который всем спускал директивы как правильно дружить.
Сегодня есть ряд независимых и суверенных государств, которые имеют свои интересы и свои взгляды. И, безусловно, сегодня нужно выстраивать отношения именно с оглядкой на эти паритетные отношения, которые будут устраивать все стороны", - сказал Тарбаев.
Он отметил, что во внешней и во внутренней политике России сегодня происходят очень большие изменения. Вся эта международная обстановка сказалась и на том, как мы сегодня оцениваем реальность. И на анализы тех ошибок, которые допускали в прошлом.
На мой взгляд вот этот пласт, я назову его пластом, потому что огромное количество людей, более миллиона людей в советское время были подготовлены Советским союзом для стран соцлагеря. И все эти люди имеют прекрасное образование, в своих странах находили себе работу, были на хорошем счету и, путешествуя по разным странам, можно встретить выпускников Советского союза", - сказал Тарбаев.
В Астане проходит форум выпускников советских и российских вузов. Организаторы - Россотрудничество и Северо-Кавказский федеральный университет.
09.10.2024, 11:14 12231
Сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан - казахстанцев предупредили о мошенничестве
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Едином накопительном пенсионном фонде предупредили казахстанцев о случаях мошеннических действий по отношению к клиентам фонда.
В последнее время отмечены случаи мошеннических действий по отношению к клиентам ЕНПФ. Для этого придумываются различные новые сценарии. Один из них - телефонные звонки вкладчикам и получателям под видом сотрудников фонда, которые сообщают о якобы неправильных пенсионных отчислениях в ЕНПФ, необходимости посетить его отделение и возможности электронного бронирования очереди с уведомлением через SMS. В дальнейшем мошенники просят назвать номер талона либо код, пришедший вам на телефон и подтвердить его. Таким образом они могут получить доступ к вашим банковским счетам и личным данным. Во избежание обмана - важно знать: Сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан", - проинформировали в фонде.
Поэтому, подчеркнули в пресс-службе, необходимо быть бдительными и не сообщать никакие коды посторонним, а также не переходить по незнакомым ссылкам.
В ЕНПФ также рассказали, как защитить себя от мошенников:
- Никогда и никому не сообщайте свои коды и пароли;
- проверяйте информацию через официальные каналы.
- если кто-то беспокоит Вас якобы от имени ЕНПФ, просто повесьте трубку и свяжитесь с фондом напрямую;
- не пользуйтесь услугами посредников, обещающих помощь в получении финансовых и пенсионных услуг, поскольку этим вы доверяете незнакомым людям свои персональные данные, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях.
Ранее Антикор предупредил о мошенниках, которые в мессенджерах продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников агентства.
08.10.2024, 18:20 42606
Сгенерированная ИИ дезинформация провоцирует конфликты - Ашимбаев
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Сгенерированная искусственным интеллектом дезинформация провоцирует конфликты, заявил на XXІІ заседании секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий секретарь съезда, спикер сената Маулен Ашимбаев.
Распространение злонамеренной дезинформации, в том числе созданной с помощью искусственного интеллекта, может приводить к различным столкновениям между этническими, религиозными и социальными группами", - цитирует sputnik.kz Маулена Ашимбаева.
Подчеркивается, что в этих условиях Казахстан твердо намерен продолжать формировать новую систему международной безопасности, содействуя преодолению подобных угроз.
Маулен Ашимбаев также отметил, что сегодня мир находится в ситуации, когда все текущие глобальные вызовы и угрозы переплетены, взаимозависимы и усиливают влияние друг друга.
Сегодня мы все глубоко обеспокоены усилением эскалации напряженности на Ближнем Востоке и призываем вовлеченные стороны к отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки", - заявил он.
Эти негативные тенденции, добавил спикер сената, усиливают такие вызовы, как бедность и неравенство, ухудшение окружающей среды и климатический кризис.
Для уменьшения и преодоления этих проблем важное значение имеет объединение усилий всех конструктивных и созидательных сил. Возрастает значение духовной дипломатии", - сообщил Маулен Ашимбаев.
Напомним, в РК приняли концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы.
07.10.2024, 11:09 95006
Предварительные результаты референдума по АЭС озвучил ЦИК
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная комиссия референдума РК озвучила предварительные результаты голосования.
Из 12 миллионов 284 тысячи 487 граждан, имеющих право участвовать в референдуме, в голосовании приняли участие 7 миллионов 820 тысяч 204 человека, или 63,66 %.
Число граждан, проголосовавших за строительство АЭС, составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 %.
По результатам exit poll, 30,2% избирателей не согласны со строительством АЭС, и 69,8% проголосовали за строительство. По данным МИД РК, все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81,06%.
06.10.2024, 17:00 126816
Международные миссии дали оценку проходящему в Казахстане референдуму по АЭС
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Международные миссии дали оценку проходящему в Казахстане референдуму по вопросу строительства атомной электростанции в стране, сообщает служба центральных коммуникаций.
В частности, на пресс-конференции в центре содействия международным наблюдателям глава миссии наблюдателей ШОС, заместитель генерального секретаря организации Олег Копылов заявил, что созданы все необходимые условия для мониторинга процесса референдума, предоставлена исчерпывающая информация, никаких нареканий нет.
Мы расцениваем приглашением международных наблюдателей как стремление Астаны обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность референдума", - заявил спикер.
Также наблюдатели миссии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии отметили, что на участках, где они были, была предоставлена вся необходимая информация, были созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин подчеркнула активное участие граждан в голосовании и профессиональный уровень подготовки работников участковых комиссий.
Мы видели высокую явку голосующих. Особенно молодые, многие пришли с семьей с детьми. Члены участковых комиссий обеспечили необходимые условия для осуществления голосования. В процессе нашего наблюдения каких-либо жалоб, замечаний от голосующих к нам, наблюдателям СВМДА, не поступало", - заявила она.
Как сообщил глава миссии, заместитель генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров, с момента открытия участков референдума до настоящего времени миссия провела наблюдения в 17 случайно выбранных участках в Астане.
В каждом из этих мест мы отметили, что вся информация, а также материалы, которые касаются референдума, представлены. Мы смогли получить полный доступ к осуществлению мониторинга и до настоящего момента мы не наблюдали никаких случаев незаконного вмешательства со стороны административных или правоохранительных органов по деятельности избирательной комиссии. Наша наблюдательная миссия будет продолжаться до конца этого дня и мы будем участвовать на этапе подсчета голосов на одном из избирательных участков сегодня вечером", - добавил он.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит референдум по строительству АЭС.
06.10.2024, 16:47 126981
Агитация и опрос общественного мнения: о нарушениях во время референдума рассказали в Генпрокуратуре
Нарушители привлечены к административной ответственности
Фото: ortcom.kz
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе сегодняшнего референдума Генеральная прокуратура привлекла к ответственности двух нарушителей, сообщил на брифинге в СЦК начальник управления службы по защите общественных интересов ГП РК Бекжан Караманов.
По словам представителя Генпрокуратуры, процесс проведения республиканского референдума проходит в спокойной обстановке.
Сегодня установлено два факта нарушения. Первый касается проведения физическим лицом незаконного опроса общественного мнения. Он привлечен к ответственности по части 3 статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях. На него наложен штраф. Второй - это незаконная агитация. Тут на гражданское лицо наложен штраф по статье 102 этого же кодекса. В обоих случаях правонарушители признали вину", - рассказал спикер.
При этом представитель еще раз напомнил, что любая агитация и распространение таких опросов в день голосования, а именно, 6 октября запрещены.
На текущее время обращения касательно референдума в прокуратуры и исковые заявления в суды не поступали", - добавил Бекжан Караманов.
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев в свою очередь отметил, что общественная обстановка в стране стабильная, каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано.
Продолжается визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления МВД. По любым обращениям граждан либо избирательных комиссий органами внутренних дел принимаются своевременные меры реагирования", - добавил Шынгыс Алекешев.
06.10.2024, 15:16 130046
Көкпаристы района Самар сделали свой выбор на референдуме
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсмены по национальной игре көкпар из района Самар в день референдума пришли на избирательные участки в национальных костюмах, чтобы сделать свой выбор, рассказали в акимате Восточно-Казахстанской области.
Сегодня в районе Самар, включая села Көк-Жота и Бастаушы, насчитывается около 50 всадников по көкпару. На областных соревнованиях район представляет сборная команда из 12 человек. Часть этих спортсменов во главе с тренером пришли на референдум в национальных спортивных формах. Остальные участники команды планируют проголосовать на своих участках в течение дня", -сообщили в пресс-службе акимата ВКО.
Көкпаристы проголосовали на участках № 835 и № 836. По словам тренера по көкпару Серика Аймухамбетова, участие в таких всенародных мероприятиях должно быть пропитано духом спорта и проявлением гражданской активности.
Для игроков көкпара так же важно разбираться в происходящем в стране и вносить свой вклад, как и в своем виде спорта" - отметил тренер команды.
Начальник отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района Самар Аскар Ыскак отметил, что на подобных массовых мероприятиях важно также продвигать национальные ценности.
Мы стараемся привлечь внимание к этой важной кампании. Поэтому наши спортсмены пришли в форме с национальными элементами. Главное, чтобы никто не оставался равнодушным, а явка на участки была высокой", - сказал руководитель отдела.
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В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?