В Абайской области открылся памятник лесникам, погибшим при тушении лесных пожаров в регионе

Фото: акимат Абайской области

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Семей. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области состоялась церемония открытия памятника, посвященного пожарным и лесникам, отдавшим свои жизни в борьбе с лесными пожарами, сообщает пресс-служба акимата региона.

акимат Абайской области





Автором этого памятника стал Нурбол Калиев, скульптор, известный своими монументами исторических личностей. Восьмиметровый монумент, установленный на гранитном постаменте, увековечивает память храбрых лесников резервата "Семей Орманы", которые бесстрашно шагнули навстречу огненной стихии. Памятник, выполненный из бронзы, украшен рельефами, запечатлевшими фигуры погибших - символ вечного признания их мужества и самоотверженности.





акимат Абайской области





Аким области Абай Нурлан Уранхаев на церемонии открытия отметил, что памятник будет служить напоминанием о том, насколько хрупка жизнь человека, и о том, что мы должны беречь друг друга.





Памятник расположен на республиканской трассе близ села Михайловка, возле Камышенского лесничества в Бородулихинском районе. Он станет вечным символом мужества и преданности, напоминанием о тех, кто пожертвовал всем ради безопасности своего народа и защиты природы.





акимат Абайской области



