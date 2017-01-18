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В аэропорту Алматы задерживаются 10 рейсов17.01.2017
Общество  10:25

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - В аэропорту Алматы задерживаются 10 рейсов, в том числе 2 международных, сообщила пресс-служба учреждения.

По состоянию на 8.00 17 января задержаны следующие рейсы: Алматы - Шымкент (метеоусловия Шымкента), Алматы - Усть-Каменогорск (метеоусловия Усть-Каменогорска), Алматы - Киев (ожидание транзитных пассажиров), Алматы - Уральск (замена воздушного судна по технической причине), Алматы - Усть-Каменогорск (замена воздушного судна по технической причине), Алматы - Семей (позднее прибытие самолета), Алматы - Караганда (замена воздушного судна по технической причине), Алматы - Актау (техническая причина), Алматы - Москва (позднее прибытие самолета), Алматы - Шымкент (метеоусловия Шымкента), передает Kazakhstan Today.

Отменен рейс Алматы - Астана - Алматы.

По данным пресс-службы, в настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 120 метров, горизонтальная 1400 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.
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