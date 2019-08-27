В аэропорту Алматы задержан гражданин Кыргызстана, предъявивший на проверку чужой паспорт

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Пограничники в Международном аэропорту города Алматы задержали гражданина Кыргызской Республики, прибывшего из Белоруссии с паспортом гражданина Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

"Пограничный наряд задержал гражданина, прибывшего на воздушном рейсе № В2-767 с сообщением Минск -Алматы и предъявившего на проверку чужой документ на имя гражданина РФ 1990 года рождения. Как выяснилось позже, нарушитель оказался гражданин Кыргызской Республики, 1993 года рождения", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Задержанный депортирован на рейсе КС-109 с сообщением Алматы - Бишкек.

По данным Погранслужбы, подобный случай произошел в поселке Хоргос Алматинской области. Гражданин, который хотел пройти на территорию Международного центра приграничного сотрудничества по документам казахстанца 1990 года рождения, на самом деле оказался гражданином РФ, 1988 года рождения.

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