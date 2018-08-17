В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с изъятием участка земли у "Казахфильма"

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Руководитель управления туризма и внешних связей Алматы Максат Кикимов прокомментировал заявление киностудии "Казахфильм" о принудительном изъятии земли, передает Kazakhstan Today.

По данным акимата, договор аренды земельного участка площадью 5,5 гектара был расторгнут с киностудией "Казахфильм" еще в 2017 году.

"По поручению главы государства в рамках программы "Рухани жангыру" в Алматы планируется строительство этнокультурного комплекса "Ethnoland". Ранее киностудия "Казахфильм" неоднократно обращалась с инициативой использовать находящийся у них на правах аренды участок площадью 5,5 гектара для реализации подобного проекта. После этого совместно с "Казахфильмом" появилась идея по созданию на данном участке этнокультурного комплекса "Ethnoland" - сделать его доступным для всех горожан и гостей города, где они могли бы ознакомиться с историей и бытом казахского народа", - сказал Кикимов.

По его словам, данный вопрос был рассмотрен на совещании с участием главы государства 20 сентября 2017 года. По итогам совещания акимату было поручено провести работу по реализации данного проекта.

"Казахфильм", в силу предстоящих финансовых затрат, предложил акимату самому заниматься реализацией проекта "Ethnoland". Заявление о том, что акимат принудительно изъял землю киностудии "Казахфильм", не соответствует действительности. Данный участок не принадлежал "Казахфильму", а был в аренде. В декабре 2017 года договор аренды земельного участка был расторгнут. Это было необходимо, для того что бы акимат смог начать реализацию проекта "Ethnoland", согласно требованиям закона. Однако киностудия "Казахфильм" поменяла свою позицию и обратилась в суд. Суд она проиграла, уже дважды, и сейчас, по сути, исполняется решение суда.

Руководство "Казахфильма" не раз заявляло, что можно будет использовать будущую локацию для съемок фильмов. И мы изначально говорили, что киностудия может проводить там свои мероприятия, снимать фильмы и так далее. Кроме того, акимат всегда шёл навстречу "Казахфильму", - сказал представитель акимата.

В сообщении подчёркивается, что акимат не намерен как-то ограничивать доступ к этому участку или препятствовать съемкам фильмов.

"Сейчас реализация проекта находится ещё только на этапе объявления конкурса на разработку ПСД и до начала практической реализации достаточно времени, чтобы завершить все съемки фильмов. Кроме того, и после ввода комплекса "Ethnoland" киностудия сможет использовать его натурные локации в своих целях. Мы считаем, что эта земля должна стать достоянием всех горожан и якорным туристическим объектом", - пояснил Максат Кикимов.

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