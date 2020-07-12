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В акимате Алматинской области опровергли информацию о смерти акима региона

11.07.2020, 08:28 13852
Талдыкорган. 11 июля. Kazakhstan Today - В акимате Алматинской области опровергли информацию о кончине акима Алматинской области Амандыка Баталова, передает Kazakhstan Today.
 

В сети распространяется ложная информация о якобы безвременной кончине акима Алматинской области Амандыка Баталова. Акимат Алматинской области официально опровергает данную информацию", - сообщается на официальной странице акимата в соцсетях.

 
В ведомстве отметили, что личности распространителей недостоверной информации устанавливаются для привлечения к ответственности.

Напомним, у акима Алматинской области 22 июня был выявлен COVID-19Он проходит лечение в Нур-Султане.



 

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