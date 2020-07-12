В акимате Алматинской области опровергли информацию о смерти акима региона

Талдыкорган. 11 июля. Kazakhstan Today - В акимате Алматинской области опровергли информацию о кончине акима Алматинской области Амандыка Баталова, передает Kazakhstan Today.
В сети распространяется ложная информация о якобы безвременной кончине акима Алматинской области Амандыка Баталова. Акимат Алматинской области официально опровергает данную информацию", - сообщается на официальной странице акимата в соцсетях.
В ведомстве отметили, что личности распространителей недостоверной информации устанавливаются для привлечения к ответственности.
Напомним, у акима Алматинской области 22 июня был выявлен COVID-19. Он проходит лечение в Нур-Султане.
Как сообщалось ранее, заместитель акима Алматинской области скончался от пневмонии.
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