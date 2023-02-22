В Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеровВ Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров
21.02.2023, 15:00 35366
В акимате Петропавловска выявили 1,5 тысячи бесконтрольных квартир
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Петропавловск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области выявила наличие ряда коррупционных рисков в жилищной сфере.
По информации руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по СКО Сергея Перова, квартиры состояли на балансе городского акимата, но документы на них отсутствовали, сообщает "Петропавловск.news".
При этом жилье неправомерно сдавали в аренду.
По сути, квартиры были бесхозными. Возможно, такая ситуация возникла из-за большой текучести кадров в отделе ЖКХ акимата Петропавловска. Нынешнее руководство города даже не знало о существовании этих квартир. Наши специалисты обошли указанные квартиры. В большинстве из них проживали посторонние люди без договора, которые не вносили арендную плату за проживание в бюджет. На данный момент идет полный анализ по данному жилью. Лиц, незаконно проживающих, будут выселять и заселять нуждающихся граждан", - пояснил начальник областного антикора Сергей Перов.
Кроме того, не отвечал требованиям закона и процесс распределения жилья комиссией. Нарушали порядок очередности.
Антикор установил 1360 фактов исключения граждан по категории "дети-сироты" из списка нуждающихся в жилье без указания причин. Допущено 70 фактов предоставления квартир лицам, не состоящим в очереди.
Руководитель областной антикоррупционной службы пояснил, что на сегодня все выпавшие из списка нуждающихся в жилье из госфонда граждане восстановлены в очереди.
По рекомендации антикора в области начали распределение арендных квартир на основании закона, в первую очередь среди социально уязвимых слоев населения, в которые входят дети-сироты, матери-героини и многодетные семьи.
На сегодня ключи от новых квартир получили 2 семьи, состоявшие в очереди более 15 лет, хотя жилье им должны были выдать еще два года назад", - добавил Сергей Перов.
Ранее сообщалось, что сотрудники акимата Петропавловска получали квартиры вместо сирот.
новости по теме
22.02.2023, 09:32 4316
Прокуратура Алматы снизила цены на вход в Ботанический сад
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы снизила цены на входные билеты в Ботанический сад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специализированной природоохранной прокуратурой города Алматы выявлены нарушения при тарифообразовании на входные билеты в РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции", - проинформировали в прокуратуре.
Сообщается, что по акту прокурорского надзора снижен тариф на посещение гражданами Ботанического сада на 103 тенге.
22.02.2023, 09:14 2606
В Казахстане заблокировали 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финпирамид
В прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане заблокировали 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финансовых пирамид. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Только в прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид", - проинформировали в АФМ.
Однако, по данным ведомства, граждане продолжают верить людям, предлагающим им баснословный доход, и вкладывают свои сбережения в такие схемы.
22.02.2023, 08:17 4216
В Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 18 человек задержали по подозрению в совершении противоправных действий в отношении журналистов и блогеров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.
С сентября 2022 года по 20 февраля т.г. в Алматы и в Астане совершен ряд противоправных действий в отношении 6 журналистов и блогеров, а также 1 человека, связанного с их деятельностью", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в отношении потерпевших совершены факты умышленного повреждения недвижимого имущества, поджога автомобилей, угрозы путем доставления различных предметов к ним, заведомо ложные сообщения об акте терроризма по адресам потерпевших и распространение персональных данных в интернете.
Для раскрытия данных преступлений создана межведомственная следственно-оперативная группа. Возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по статье 115 "Угроза", 147 "Распространение сведений о частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение чужого имущества", 293 "Хулиганство" УК РК. В настоящее время все указанные факты раскрыты, задержано 18 лиц, причастных к совершению данных преступлений. Проводятся необходимые следственно-оперативные действия по закреплению доказательственной базы", - проинформировали в МВД.
Как сообщалось ранее, полиция Алматы расследует взрыв двух автомобилей, принадлежащих оператору журналиста Борейко. Ранее в СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной.
Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы. В ноябре прошлого года в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.
В январе президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.
Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний", - заявил Токаев.
21.02.2023, 15:30 38881
Убийство морской свинки на уроке: полиция завела уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из частных школ Алматы на уроке биологии убили морскую свинку и провели вскрытие. Видео вскрытия распространилось в соцсетях и вызвало возмущение активистов по защите животных.
На видео запечатлено, как морскую свинку умерщвляют и проводят вскрытие. В управлении образования Алматы прокомментировали инцидент.
В ведомстве сообщили, что 20 февраля текущего года согласно статье 72 Административного процедурно-процессуального кодекса РК сотрудники департамента по обеспечению качества в сфере образования и управления образования посетили частную школу ТОО "125 Almaty" для выяснения обстоятельств.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Данный инцидент произошел 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе города Алматы. Со слов учителя, по просьбе учащихся провела практическое занятие со вскрытием, с целью демонстрации внутренних органов морской свинки по обобщению раздела "анатомия и физиология". С педагогами школы проведена разъяснительная работа по недопущению впредь подобных фактов. Также даны рекомендации администрации школы по усилению внутришкольного контроля и воспитательной работе формирования бережного отношения к окружающей среде и профилактике жестокого обращения с животными", - проинформировали в управлении.
Сообщается, что учитель биологии уволилась по собственному желанию.
Дополнено 21.02.2023, 15.30
В полиции отреагировали в данное видео.
Данный факт зарегистрирован ОП при УП Ауэзовского района по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным)", - сообщает Polisia.kz
Обстоятельства устанавливаются.
Стоит отметить, что в Казахстане регулярно фиксируются случаи жестокого обращения с животными. И хотя вносятся поправки в законодательство, которые ужесточают наказание за издевательство над животными, число бесчеловечных поступков и жесточайших убийств животных не снижается.
По мнению экологов, люди, истязающие животных, опасны для общества.
Тот, у кого рука поднялась сделать такое с животным, сможет издеваться и над человеком, ребенком. Считаем, что людей, уличенных в живодерстве, необходимо отправлять на принудительное лечение либо ставить на учет к психиатру и изолировать от общества: они опасны для других людей... Помимо прямой физической угрозы, такие люди своими действиями несут и угрозу психическому благополучию и здоровью детей, травмируя одних и показывая пример другим", - считают члены Экологического общественного союза.
Ранее сообщалось, что в 2014 году в зоопарке столицы Дании был убит полуторагодовалый жираф Мариус. Процедура забоя Мариуса была представлена как детский образовательный проект, поэтому мероприятие было заранее анонсировано и на него пришли родители с детьми.
Утром 18-месячному жирафу дали его любимое лакомство - блюдо из ржаного хлеба. После этого ветеринар приставил к его голове строительный пистолет, забивающий гвозди, и нажал на курок. Животное рухнуло к ногам детей, столпившихся вокруг. На глазах у детей, многим из которых было по шесть-семь лет, туша жирафа была разделана.
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Объясняя способ забоя, научный руководитель зоопарка Копенгагена Бенгт Хольст сказал, что снотворные препараты и яды они не стали использовать, чтобы не испортить мясо. Тушу потом отдали на обед львам, тиграм и леопардам, а небольшая часть отправлена в лабораторию на исследования.
По его словам, жираф был убит из необходимости поддерживать генетическое разнообразие. В вольерах европейских зоопарков животные содержатся вместе, их спаривание не контролируется. Когда рождается слишком большое количество животных с одинаковыми генами, то селекционеры убивают лишних животных, чтобы не допустить инбридинга - скрещивая в пределах одной популяции.
Тысячи людей в Дании подписали петицию против умерщвления Мариуса. Защитники Мариуса предлагали другие варианты - стерилизовать жирафа, давать ему контрацептивы или передать в один из зоопарков, не входящих в программу разведения. Однако Хольст заявил, что контрацептивы и стерилизация негативно влияют на здоровье животного, пишет gazeta.ru.
Вслед за жирафом Мариусом сотрудники копенгагенского зоопарка умертвили семью из двух старых львов и двух львят в связи с планами создать новый прайд, сообщает The Guardian.
20.02.2023, 13:53 75706
Более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной - МВД Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из 6702 школ и 5585 детских садов лицензированной охраной обеспечены 3404 школы и 1371 детский сад, сообщил на брифинге в Министерстве внутренних дел заместитель начальника управления департамента по контролю за охранной деятельностью МВД Серик Куспанов.
3298 школ и 4214 детских садов в настоящее время действуют без лицензированной охраны", - сообщил Куспанов.
Еще 2050 школ и 790 детских садов охраняются с помощью системы тревожной сигнализации, то есть путем выезда мобильных групп оперативного реагирования.
Остальные объекты охраняются посредством физической охраны либо в совокупности с тревожной сигнализацией", - рассказал спикер.
Он отметил, что сейчас администрация школ сама принимает решение, кто будет обеспечивать безопасность в учебном заведении, лицензированная охрана или сторожа и вахтеры. Этот вопрос зависит от местного финансирования.
Куспанов подчеркнул, что охранники лицензированных охранных организаций в отличие от вахтеров, сторожей и служб безопасности вправе использовать огнестрельное оружие и спецсредства: наручники, резиновые дубинки и т.д.
К тому же охранники предварительно проходят обучение в специализированных учебных центрах, где сдают экзамены по огневой, правовой, физической подготовкам и другим дисциплинам", - рассказал Куспанов.
Также к руководителям и охранникам охранных организаций предъявляется ряд квалификационных требований, согласно которым они не должны быть судимыми, привлеченными к административной ответственности в течение года, ранее уволенными по отрицательным мотивам и т.д.
По словам Купсанова, на 1 января 2023 года в стране зарегистрировано 3607 частных охранных организаций, в которых работают 94 511 охранников.
Дополнено 20.02.2023, 16.45
В Казахстане определят требования к охране школьных объектов, сообщает пресс-служба КазСтандарта МТИ РК.
Сегодня образовательные учреждения уже проводят мероприятия по обеспечению безопасности на основании приказа министра образования и науки Республики Казахстан утверждена "Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, Министерства образования и науки Республики Казахстан и объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в сфере образования и науки".
Подчеркивается, что для расширения требований по регулированию охранной деятельности в 2023 году уже запланирована разработка национального стандарта СТ РК "Обеспечение безопасности образовательных организаций. Охрана школьных объектов, образовательных и профессиональных организаций. Общие требования".
Защита жизни и здоровья детей одна из главных задач государства. Охрана школ или детских садов требует особого подхода. Как показывает практика, в местах массового скопления детей и молодежи очень высок риск разного рода происшествий, именно поэтому разработка данного стандарта является необходимой", - отметил генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов.
В стандарте планируется установить общие положения по организации охраны на объектах образования и к обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов.
Напомним, после инцидента в школе Петропавловска заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов дал поручение всем регионам и управлениям образования провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной. По его словам, перед акиматами стоит задача, чтобы все школы были оснащены видеокамерами. В городах и районных центрах, где есть интернет, должен быть выход на центр оперативного управления полиции для безопасности детей.
Напомним, утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились кухонные топор, нож и самодельная маска.
В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.
После инцидента двух школьников госпитализировали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело статье УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц", подозреваемый водворен в ИВС.
В ходе заседания правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов дал ряд поручений по усилению мер безопасности в школах страны. Он отметил необходимость провести проверку всех учебных заведений.
20.02.2023, 08:20 86961
В Астане встретили второй эшелон казахстанских спасателей, прибывших из Турции
Фото: МЧС РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Министр по ЧС Юрий Ильин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Уфук Экиджи (Ufuk Ekici) лично встретили наших спасателей и поблагодарили каждого из них за проделанную нелегкую работу, а также назвали их действия профессиональными, героическими и результативными.
Напомним, по поручению главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, в том числе техника, медики Центра медицины катастроф и кинологические расчеты МЧС Казахстана, одними из первых направились двумя эшелонами и приступили к проведению поисково-спасательных работ на самых сложных разрушенных объектах. Группу казахстанских спасателей возглавил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.
С начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.
Спасатели вручную, а также с привлечением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования, шанцевого инструмента разобрали более 250 тысяч кубометров завалов. В полностью разрушенных зданиях казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.
Жизни людей удалось спасти в результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галерей для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших. Спасатели буквально ползком пробивали дорогу через узкие проемы и щели через груду обрушенного строительного материала и остатков домашней мебели. Необходимо отметить, что нагромождение обломков зачастую не имеет под собой опоры и может привести к повторному обрушению. Сопровождение и обеспечение полной безопасности спасенных людей велось на всем пути. Во время движения под завалами спасатели МЧС Казахстана буквально прикрывали собой извлекаемого человека. Подобная работа спасателей чрезвычайно опасна и требует высокого профессионализма, бдительности и оперативности", - проинформировали в МЧС.
Сообщается, что в работе спасателями использовалась как инженерная техника для разбора завалов, так и технические средства для поиска пострадавших. При проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями казахстанские спасатели использовали специальное оборудование - акустический прибор для поиска пострадавших под завалами. Это современное техническое акустическое устройство для обнаружения живых людей под завалами. Прибор улавливает малейшие движения, дыхание, сердцебиение и любые другие слабоуловимые шумы.
На вооружении у сотрудников МЧС было все необходимое спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника, а также медикаменты для оказания своевременной медицинской помощи квалифицированными врачами МЧС.
В составе группы находились опытные спасатели с многолетним богатым опытом в спасательных операциях.
Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывали квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. Всего за весь период работ оказана медицинская помощь более 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям. У местных жителей превалировали заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, переохлаждение, респираторные заболевания, также различные травмы. Медицинский пост на базе пневмокаркасного модуля стал своего рода пристанищем для родственников пострадавших, которые ожидали результатов поисков. Данный модуль использовался и в качестве пункта обогрева для людей, оставшихся среди разрушенных зданий.
Наши кинологические расчеты также показали отличные результаты в поисково-спасательных работах и подтвердили свою высокую квалификацию при поисках людей под завалами. Собаки-спасатели - бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, немецкая овчарка Мирта, бордер колли по кличке Гринпис - вместе с кинологами-инструкторами и отрядами спасателей сутками трудились на разрушенных объектах в борьбе за каждого человека, а значит, и за жизни людей", - отметили в ведомстве.
Одной из основных стала работа оперативного штаба МЧС Казахстана в Турции на месте дислокации наших сил и средств. Работа оперативного штаба шла в активном режиме с самого первого дня, основными задачами которого являлись сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача необходимой информации; прогнозирование развития ЧС и их последствий; подготовка предложений по оперативному решению вопросов ликвидации ЧС.
По согласованию с кризисным центром ликвидации последствий землетрясения AFAD Турецкой Республики поисково-спасательные работы силами МЧС Республики Казахстан на всех объектах завершены, группировка сил возвращается в пункты постоянной дислокации.
В поисково-спасательных работах в Турции принимали участие спасатели из городов Астаны и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. В адрес казахстанских спасателей неоднократно звучали слова искренней благодарности от жителей Турции за проведенные профессиональные, своевременные и результативные поисково-спасательные работы.
Как сообщалось ранее, также по поручению главы государства в Турцию направлена гуманитарная помощь. В зону стихийного бедствия переданы палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн. Гуманитарный груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689. По словам главы управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которых затронуло землетрясение, сообщает РИА Новости.
19.02.2023, 12:23 126551
Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции
Фото: МЧС РК
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Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Газиантеп, вернулся на Родину, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным пресс-службы, казахстанских спасателей, прибывших из Турции, встретили в Алматы.
Силами наших спасателей спасены 7 человек, извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей, разобрано более 250 тысяч кубических метров завалов", - добавили в МЧС.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
В ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина глава государства заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят.
18.02.2023, 20:52 156316
Михаила Козачкова перевели под домашний арест
Фото: Facebook/Вадим Борейко
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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Журналиста Михаила Козачкова, арестованного на 2 месяца, в декабре прошлого года, перевели под домашний арест.
Об этом сообщил в Facebook коллега журналиста Вадим Борейко.
Только что говорил с правозащитницей Жемис Турмагамбетовой. Она сообщила, что журналисту Михаилу Козачкову изменили меру пресечения: его перевели из следственного изолятора СИ-18 под домашний арест", - написал Борейко.
Напомним, 20 декабря Козачков был задержан сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области. Его арестовали сроком на два месяца, до 18 февраля.
После задержания коллеги Козачкова написали открытое обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой положить конец незаконному преследованию журналиста-расследователя.
В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?