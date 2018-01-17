В Акмолинской области назначен заместитель акима по вопросам индустрии и инвестиций

Кокшетау. 17 января. Kazakhstan Today - Сегодня на аппаратном совещании аким Акмолинской области Малик Мурзалин ознакомил актив с рядом кадровых изменений, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима области от 17 января текущего года, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан ?дрисов Канат Муратович назначен заместителем акима Акмолинской области по вопросам индустрии и инвестиций, сообщили в пресс-службе областного акимата.

До назначения ?дрисов был заведующим отделом по управлению подведомственными организациями управления делами президента Республики Казахстан.

Также Малик Мурзалин представил назначенного по согласованию с Секретариатом ассамблеи народа Казахстана нового заведующего секретариатом Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Галлямова Рината Фаатовича. До назначения он работал на должности руководителя управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области.

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