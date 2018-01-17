Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 января 2018
  • 24
  • :
  • 09
Все области
-13º Туман
днем 3º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

В Акмолинской области назначен заместитель акима по вопросам индустрии и инвестиций17.01.2018
Общество  14:11

Кокшетау. 17 января. Kazakhstan Today - Сегодня на аппаратном совещании аким Акмолинской области Малик Мурзалин ознакомил актив с рядом кадровых изменений, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима области от 17 января текущего года, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан ?дрисов Канат Муратович назначен заместителем акима Акмолинской области по вопросам индустрии и инвестиций, сообщили в пресс-службе областного акимата.

До назначения ?дрисов был заведующим отделом по управлению подведомственными организациями управления делами президента Республики Казахстан.

Также Малик Мурзалин представил назначенного по согласованию с Секретариатом ассамблеи народа Казахстана нового заведующего секретариатом Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Галлямова Рината Фаатовича. До назначения он работал на должности руководителя управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области.
Просмотров: 5661
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
17.01.2018   21:32
В ДВД прокомментировали информацию о въехавшем в ворота Акорды Porsche Cayenne
17.01.2018   21:07
Виновник резонансного ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы лишен водительских прав
17.01.2018   16:52
Силы воздушной обороны РК проводят сборы летчиков армейской авиации
17.01.2018   16:30
На Крещение в Казахстане ожидается морозная погода без осадков
17.01.2018   14:11
В Акмолинской области назначен заместитель акима по вопросам индустрии и инвестиций
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today