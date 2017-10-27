Кокшетау. 26 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области при строительстве домов будет выдержан единый архитектурный стиль, передает Kazakhstan Today.

По словам руководителя управления архитектуры и градостроительства Владимира Фелбелта, регионе с 2018 года планируется первоочередная застройка в едином архитектурном стиле в населённых пунктах Акмол и Кабанбай батыра Целиноградского района на площади 52 гектара.

Напомним, в текущем году стартовала Программа "Нурлы жер", реализация которой рассчитана до 2031 года.

Программой предусматривается строительство домов по единому эскизному проекту. Финансирование ипотечного кредитования будет осуществляться через банки второго уровня, сообщили в Региональной службе коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области.

Распределение готовых жилых домов с подведёнными инженерными сетями будет осуществляться лицам, стоящим в очереди на земельные участки. В случае отказа, граждане будут также числиться в очереди, при этом, жильё будет предложено последующим очередникам. Отказавшимся гражданам предоставление земельных участков будет осуществляться по мере подготовки площадок за счёт государственных средств.

В городе Кокшетау под застройку по данной программе предусмотрены территории в поселке Станционный (574 гектара), севернее микрорайона Васильковский (145 гектаров и 80 гектаров).

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