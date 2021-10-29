В Акмолинской области браконьеры выкопали 273 сосны

КОКШЕТАУ. 28 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области двое мужчин выкопали 273 сосны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 октября, в 18.35, в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение о том, что в лесном массиве между селами Баратай и Уголки неизвестные лица выкапывают молодые сосны", - сообщает polisia.kz.

Прибыв на место происшествия, сотрудниками полиции были установлены личности злоумышленников. Ими оказались ранее несудимые 55-летний житель города Семея и 43-летний житель города Нур-Султана, которые осуществляли погрузку деревьев в грузовой автомобиль DAF. Всего было изъято 273 сосны.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников). Избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".