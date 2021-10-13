В Петропавловске прокомментировали вырубку 48 гектаров леса для добычи олова

КОКШЕТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - Охотников на лебедя, занесенного в Красную книгу, задержали в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.



О незаконной охоте на территории охотничьего хозяйства "Жулдыз" в полицию сообщил сотрудник лесного хозяйства. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух жителей Нур-Султана.



"В ходе осмотра места происшествия полицейскими изъяты одна туша лебедя, два ружья, зарегистрированные на задержанных, а также гильзы, более 60 патронов, патронташ. Предварительный ущерб составляет 5 млн 250 тыс. тенге. В настоящее время по факту незаконной охоты следственным отделом Егиндыкольского РОП начато досудебное производство. Назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.



В ведомстве напомнили, что охота на эту водоплавающую птицу в регионе находится под запретом. Лебедь-кликун относится к перечню редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и, как вид с сокращающейся численностью, внесен в Красную книгу Республики Казахстан.



Ранее сообщалось, что жители ВКО получили три года ограничения свободы за срыв краснокнижного лука.



Кроме того, в Кызылординской области задержали браконьеров с убитым краснокнижным джейраном.



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