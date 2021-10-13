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В Петропавловске прокомментировали вырубку 48 гектаров леса для добычи олова

12.10.2021, 10:21 12475
В Петропавловске прокомментировали вырубку 48 гектаров леса для добычи олова
Фото: из открытых источников
ПЕТРОПАВЛОВСК. 12 ОКТЯБРЯ - В Петропавловске прокомментировали информацию о планируемой вырубке леса ради добычи олова, сообщает информационное агентство, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

АО "Tin One Mining" является отечественным инвестором, имеющим право на разработку месторождения оловосодержащих руд "Сырымбет". Месторождение располагается в 15 километрах восточнее села Сырымбет, в 25 километрах севернее села Саумалколь и не входит в Имантау-Шалкарскую курортную зону", - прокомментировал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Северо-Казахстанской области.

 
На территории разработки месторождения (48,5 гектаров) находится порядка 3 тыс. кубометров древесины. Превалирующая часть - береза. Для сравнения, в год в регионе населением области осваивается березовой древесины на отопление порядка 350 тысяч кубометров. В свою очередь, кроме выплат в бюджет по возмещению потерь лесохозяйственного производства при переводе земель лесного фонда, АО "Tin One Mining" взяло на себя обязательство по посадке лесных культур в двукратном размере от площади переводимого участка - 97 гектаров, пишет Петропавловск.news.
 
Проект строительства горно-металлургического комбината включает в себя не только добычу олова, но и глубокую переработку. Это полный цикл по выпуску оловосодержащей продукции, включающий несколько переделов обогащения и металлургии. Средняя годовая производительность составит 2,5 млн тонн руды в год. Успешная реализация проекта позволит Казахстану войти в десятку крупнейших производителей олова в мире.
 

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    Переход Казахстана к углеродной нейтральности обсудят на международной конференции в Нур-Султане

    11.10.2021, 14:27 29161
    Переход Казахстана к углеродной нейтральности обсудят на международной конференции в Нур-Султане
    Фото: из открытых источников
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    Целью мероприятия является обсуждение путей достижения Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году, приоритетных направлений экономических и социальных возможностей и ключевой роли масштабной мобилизации финансовых средств для перехода к углеродной нейтральности", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали. 

     
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    Охотников на краснокнижного лебедя задержали в Акмолинской области

    08.10.2021, 17:54 63640

    КОКШЕТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - Охотников на лебедя, занесенного в Красную книгу, задержали в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

    О незаконной охоте на территории охотничьего хозяйства "Жулдыз" в полицию сообщил сотрудник лесного хозяйства. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух жителей Нур-Султана.

    "В ходе осмотра места происшествия полицейскими изъяты одна туша лебедя, два ружья, зарегистрированные на задержанных, а также гильзы, более 60 патронов, патронташ. Предварительный ущерб составляет 5 млн 250 тыс. тенге. В настоящее время по факту незаконной охоты следственным отделом Егиндыкольского РОП начато досудебное производство. Назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

    В ведомстве напомнили, что охота на эту водоплавающую птицу в регионе находится под запретом. Лебедь-кликун относится к перечню редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и, как вид с сокращающейся численностью, внесен в Красную книгу Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что жители ВКО получили три года ограничения свободы за срыв краснокнижного лука.

    Кроме того, в Кызылординской области задержали браконьеров с убитым краснокнижным джейраном.

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    820 нарушений природоохранного законодательства выявлено в Казахстане с начала года

    06.10.2021, 14:40 86428
    НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с начала года инспекторами и егерями выявлены 820 нарушений природоохранного законодательства, сумма штрафов превысила 8 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    О мерах борьбы с браконьерством на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Тургамбаев.
     

    С начала года проведено более 1700 рейдовых мероприятий и 441 проверка в области природопользования. Выявлено 820 нарушений природоохранного законодательства. По указанным нарушениям привлечены к административной ответственности 768 лиц. Сумма штрафов превысила 8 млн тенге, взыскано более 6 млн тенге", - сообщил Тургамбаев. 

     

    Особое внимание хотелось бы обратить на сайгаков. Благодаря постоянной охране их численность по итогам учёта 2021 года достигла 842 тысяч особей. Охрана редких и исчезающих видов животных, в том числе сайгаков, осуществляется РГКП "ПО "Охотзоопром" на территориях 12 административных областей, общей площадью 123 млн га, где задействованы 430 инспекторов и 152 единицы автотранспортных средств высокой проходимости".

     
    Тургамбаев также сообщил, какие изменения в закон приняты в связи с трагическими событиями в 2019 году, когда погибли три инспектора. 
     

    В январе 2020 года вступили в силу поправки в статьи 335 и 337 в части ужесточения санкции, то есть уголовные проступки перешли на преступление, а также в статью 337 внесена новая, 6-я часть с санкцией лишения свободы до 10 лет. В статью 339 внесена новая часть 1-1, предусматривающая незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение сайгака, его частей или дериватов, в том числе рогов сайгака, за которое санкция предусматривает ограничение либо лишение свободы от 3 до 5 лет с конфискацией имущества. Статья 380-1 предусматривает уголовную ответственность за посягательство на жизнь государственных инспекторов по охране животного мира и егеря. Также внесена новая статья 380-2, предусматривающая уголовную ответственность за применение насилия в отношении егеря с лишением свободы до 12 лет", - рассказал спикер.


    Напомним, в прошлом году было ужесточено наказание за посягательство на жизнь егерей и инспекторов "Охотзоопрома". За нападение на егерей браконьерам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. 

     

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