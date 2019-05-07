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В Акмолинской области ожидаются заморозки

06.05.2019, 17:48 5509
Кокшетау. 6 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области в ночь на 7 мая ожидаются заморозки, передает Kazakhstan Today.
 

7 мая в Акмолинской области ночью в северных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

 
Напомним, что в Казахстане в ближайшие три дня ожидается теплая погода без осадков.
 

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