Кокшетау. 1 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области прошел литературный онлайн-фестиваль, передает Kazakhstan Today.

В этом году в День единства народа Казахстана для увлеченных национальной литературой на открытых интернет-площадках Кокшетауской городской библиотеки в онлайн-формате проведен фестиваль "Казакстан халыктары адебиетінін салтанаты". Каждому пользователю социальных сетей была предоставлена возможность прикоснуться к многообразию художественного достояния народа Казахстана", - сообщает управление внутренней политики области.

В рамках мероприятия онлайн-участникам были представлены лучшие произведения русской, азербайджанской, грузинской, польской, немецкой и татарской литературы, среди которых повесть грузинского советского писателя Нодара Думбадзе "Кукарача", роман-притча русского писателя, сценариста Анатолия Кима и другие.

Золотой фонд литературы Казахстана представлен не только произведениями казахских писателей и поэтов, но и сияет красками авторов-представителей других народов. Литературный онлайн-фестиваль - это увлекательная, познавательная информация о писателях и книге как культурном феномене, интересные факты из истории создания литературных произведений различных этносов, проживающих в нашей многонациональной стране", - поделилась директор центральной городской библиотеки Айгуль Абишева.

К слову, сегодня в регионе также проведено множество и других мероприятий, посвященных празднику единства, мира и согласия, среди них - флешмоб по исполнению на балконах жилых комплексов Государственного Гимна Республики Казахстан, онлайн-челлендж "Кухня народов мира", виртуальный показ национальных обычаев и многое другое.

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