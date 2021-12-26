АКТАУ. 25 ДЕКАБРЯ - В Актау более 140 дольщиков год не могут въехать в элитный ЖК. Жилой комплекс не достроен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает astanatv.kz, ключи люди должны были получить еще в канун прошлых новогодних праздников, но жилой комплекс "Шахар Плаза" даже не достроен, не говоря об отделке. При этом подавать в суд на застройщика владельцы жилья боятся.
Сначала застройщик ссылался на пандемию, потом на отсутствие денег, но нас почему это должно волновать? Нам нужны квартиры, за которые мы заплатили деньги и которые нам обещали. Мы не подавали в суд, потому что не хотим, чтобы его посадили, пусть или достроит дом, или этим займется другой застройщик", - говорит вкладчик Бергали Сейтмагамбетов.
Вкладывать деньги в строительство жилого комплекса актаусцы начали в 2018 году. По обещаниям застройщика, получить квартиры они должны были 31 декабря прошлого года. Люди вложили от 4 до 16 миллионов тенге, но дом до сих пор не завершен. Сам застройщик уверяет, что на сдачу объекта повлияло и то, что люди неактивно вкладывают деньги в свое будущее жилье, поэтому ЖК при самом оптимистичном прогнозе элитный ЖК сдадут лишь в первом квартале 2023 года.
Мы не избегаем ответственности и настроены закончить этот ЖК своим трудом, своими силами. Если есть, какие-то пайщики, не готовы вкладывать ежемесячную оплату и не готовы ждать, то мы просим прийти, написать заявление. Мы за последние 10 месяцев около 40 пайщикам вернули их паевые взносы. С этим у нас проблем нет", - заявил менеджер компании застройщика Олжас Толеуханов.
Застройщик имеет документы лишь на строительство дома, но никак не на деньги дольщиков, то есть работать по договорам долевого участия компания вроде как не вправе, говорят местные чиновники.
В данном случае я так и говорю, что это взаимоотношения между застройщиком и между физическими лицами. В любом случае это наши граждане, граждане республики Казахстана, области, поэтому мы будем всевозможные меры принимать, чтобы им помочь", - сообщает заместитель акима города Актау Малик Абдыкадыров.
Такие же обещания замакима озвучивал в минувшем январе, но пока от слов до действий, судя по сегодняшним возмущениям людей, дело не дошло. В этот раз чиновник сообщил, что намерены привлечь Казахстанскую жилищную корпорацию, чтобы довести до ума подобные долгострои, но это в том случае, если дом признают проблемным.
Ранее сообщалось, что более тысячи дольщиков получают ключи от квартир ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане.