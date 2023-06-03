В Актау на набережной обнаружили тушу мертвого тюленя

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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции Карасайского района Алматинской области на автодороге Алматы - Бишкек остановлена автомашина BMW, сообщает Polisia.kz.





В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С. Проводятся следственные действия с назначением судебно-химической экспертизы", - сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК .





Отмечается, что данные факты зарегистрированы по части 3 статьи 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств) и части 4 статьи 296 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) УК РК.





Вчера издание "Пятый регион" сообщило, что в Алматинской области произошло задержание одного из руководителей рынка "Алтын Орда". Сообщалось, что в полицию поступила информация о вооруженных людях на автомашине марки BMW. Среди задержанных оказался замдиректор УТК "Алтын Орда". По данному факту было начато досудебное расследование по статье 287 УК РК.





Как сообщили изданию в пресс-службе рынка, у задержанных есть все разрешительные документы на ношение оружия.





Напомним, на этой неделе на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова были рассмотрены вопросы работы крупнейшего торгового рынка "Алтын Орда".





Было отмечено, что, учитывая большой ежедневный поток продукции, на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК.





По данным акимата Алматинской области, выявленные нарушения устранены частично. При этом увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса, что в конечном счете приводит к необоснованному росту цен на товары.





По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. В частности, для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен поручено организовать общественный контроль, а также создать на территории рынка постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов до полного устранения всех нарушений.