В Актау за употребление алкоголя и ночные гуляния на учет поставили 12 учеников НИШ

Актау. 11 марта. Kazakhstan Today - Несовершеннолетние ученики Интеллектуальной школы имени Назарбаева (НИШ) в Актау задержаны за ночные гуляния в увеселительном заведении и распитие алкоголя, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , на пульт дежурного УП города Актау поступил вызов о шумном поведении.

В кафе "Оранж", расположенном в 11-м микрорайоне, без сопровождения законных представителей были выявлены 12 учащихся Интеллектуальной школы имени Назарбаева. Установлено, что несовершеннолетние школьники употребляли алкоголь. Все нарушители были доставлены в МПС ДП Мангистауской области. Были вызваны их родители, составлены административные протокола, школьники поставлены на учет. Собранные материалы будут направлены в отдел по защите прав несовершеннолетних при акимате города Актау", - сообщили в пресс-службе департамента.

В ведомстве отметили, что сотрудники ювенальной полиции управления полиции города Актау на постоянной основе проводят ночные рейдовые мероприятия с привлечением замдиректоров по воспитательной работе образовательных учреждений.





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