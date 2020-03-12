В Актау за употребление алкоголя и ночные гуляния на учет поставили 12 учеников НИШ

Как сообщает Polisia.kz, на пульт дежурного УП города Актау поступил вызов о шумном поведении.
В кафе "Оранж", расположенном в 11-м микрорайоне, без сопровождения законных представителей были выявлены 12 учащихся Интеллектуальной школы имени Назарбаева. Установлено, что несовершеннолетние школьники употребляли алкоголь. Все нарушители были доставлены в МПС ДП Мангистауской области. Были вызваны их родители, составлены административные протокола, школьники поставлены на учет. Собранные материалы будут направлены в отдел по защите прав несовершеннолетних при акимате города Актау", - сообщили в пресс-службе департамента.
В ведомстве отметили, что сотрудники ювенальной полиции управления полиции города Актау на постоянной основе проводят ночные рейдовые мероприятия с привлечением замдиректоров по воспитательной работе образовательных учреждений.
Напомним, годом ранее депутат сената С. Айтпаева обратилась с запросом к министру образования и науки Республики Казахстан и министру здравоохранения Республики Казахстан по поводу здоровья школьников. В запросе говорилось, что среди школьников в возрасте 13-15 лет ежедневно курят 14,8%, потребляют алкоголь 18,1% подростков 12-15 лет, в 15-17 лет - уже 37%. Большинство из детей и 90% молодежи не знают о пагубных последствиях наркомании, курения и употребления алкоголя или не понимают этих оследствий.
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