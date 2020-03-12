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В Актау за употребление алкоголя и ночные гуляния на учет поставили 12 учеников НИШ

11.03.2020, 15:25 9937
В Актау за употребление алкоголя и ночные гуляния на учет поставили 12 учеников НИШ
Актау. 11 марта. Kazakhstan Today - Несовершеннолетние ученики Интеллектуальной школы имени Назарбаева (НИШ) в Актау задержаны за ночные гуляния в увеселительном заведении и распитие алкоголя, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает Polisia.kz, на пульт дежурного УП города Актау поступил вызов о шумном поведении. 
 

В кафе "Оранж", расположенном в 11-м микрорайоне, без сопровождения законных представителей были выявлены 12 учащихся Интеллектуальной школы имени Назарбаева. Установлено, что несовершеннолетние школьники употребляли алкоголь. Все нарушители были доставлены в МПС ДП Мангистауской области. Были вызваны их родители, составлены административные протокола, школьники поставлены на учет. Собранные материалы будут направлены в отдел по защите прав несовершеннолетних при акимате города Актау", - сообщили в пресс-службе департамента.

 
В ведомстве отметили, что сотрудники ювенальной полиции управления полиции города Актау на постоянной основе проводят ночные рейдовые мероприятия с привлечением замдиректоров по воспитательной работе образовательных учреждений.

Напомним, годом ранее депутат сената С. Айтпаева обратилась с запросом к министру образования и науки Республики Казахстан и министру здравоохранения Республики Казахстан по поводу здоровья школьников. В запросе говорилось, что среди школьников в возрасте 13-15 лет ежедневно курят 14,8%, потребляют алкоголь 18,1% подростков 12-15 лет, в 15-17 лет - уже 37%. Большинство из детей и 90% молодежи не знают о пагубных последствиях наркомании, курения и употребления алкоголя или не понимают этих оследствий. 
 

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