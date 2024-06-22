В Актобе ликвидировали псевдорелигиозные пансионаты

На фронты Великой Отечественной войны отправились 1,2 миллиона казахстанцев, половина из них не вернулись на Родину

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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 22 июня, многие страны бывшего СССР почтут память людей, ставших жертвами Великой Отечественной войны.





83 года назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война (ВОВ), она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 млн человек. Из них 8,6 млн были военнослужащими, а более 16 млн человек - жертвами концлагерей, пленными и гражданскими людьми, погибшими от обстрелов, голода и болезней.





Как рассказывают в своем материале " Известия ", в первый день войны, 22 июня, немецкий посол в СССР вручил наркому внутренних дел Советского Союза Вячеславу Молотову ноту об объявлении войны, такая же была передана советскому послу в Берлине Владимиру Деканозову. Однако сами военные действия к этому моменту уже начались.





В тот же день советские власти издали указ о мобилизации. В полдень Вячеслав Молотов обратился ко всей стране с заявлением:





<...> Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, советским правительством дан приказ нашим войскам отбить нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наша доблестная армия, флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар по врагу. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!"





Война разлучила многие семьи, на долгие годы положила конец мирной жизни. Молодые люди, только вчера окончившие школу или институт, сразу отправились на фронт защищать Родину.





День 22 июня по-настоящему траурный для каждого жителя бывшего СССР.