15.06.2024, 12:46 50871

Переполненные классы, просроченные продукты: множественные нарушения выявлены в школах Акмолинской области

Наложены штрафы на сумму более 4,5 млн тенге
Переполненные классы, просроченные продукты: множественные нарушения выявлены в школах Акмолинской области
Кокшетау. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка школ Акмолинской области выявила множественные нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, сообщает прокуратура области.

Проверкой выявлены многочисленные нарушения, выразившиеся в превышении количества обучающихся проектной вместимости школы, перенаполняемости классов, несоблюдении времени перерыва между сменами, продолжительности перемен между уроками для учащихся, использовании и хранении пищевой продукции с истекшим сроком годности, нарушении температурного режима в классах, несоответствии помещений школ (классы, рекреации, лестничные проемы, санитарные узлы и т.д.) санитарным правилам, готовых блюд по калорийности, отсутствии медицинских книжек с допуском к работе и др.", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.


По итогам проверки к административной ответственности за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов привлечены 22 лица с наложением взыскания в виде штрафа в размере 4 596 540 тенге.

В результате принятых мер на объектах образования вышеперечисленные нарушения были устранены, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, во многих школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.

Из-за переполненности в школах нередки стали случая давки среди учеников. В частности в феврале давка возле гардероба произошла в одной из школ Алматы. А в сентябре прошлого года произошло сразу два случая давки в школах. 5 сентября ученики столичной школы устроили столпотворение возле раздевалки. 6 сентября стало известно о жуткой давке в коридоре одной из школ Кокшетау.

Нехватка школ и ученических мест - одна из наболевших проблем в Казахстане. Зачастую она связан с уплотняющей застройкой. В густозаселенных микрорайонах не хватает школ и детских садов.
 
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Теги:ШколыНарушенияПроверка

новости по теме

16.06.2024, 16:05 3106

День отца отмечают в Казахстане

Международный праздник отмечают почти в 60 странах мира, более половины из них чествуют отцов в третье воскресенье июня
День отца отмечают в Казахстане
Фото: Global Look Press/Jan Haas/Picture Alliance
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Международный праздник - День отца - отмечают в Казахстане.

Новый праздник утвердили в прошлом году. Его отмечают каждое третье воскресенье июня, которое в этом году выпало на 16-е число. Также во второе воскресенье мая в Казахстане отмечают День матери.

По данным Википедии, инициатором создания праздника называют миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон, США. Она хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице - всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Впервые его отметили 19 июня 1910 года, а национальным праздником он стал в 1966 году, и был назначен на третье воскресенье июня.

В эту же дату День отца отмечают более, чем в 30 странах мира, и еще почти в 30 - в другие дни. Например, в России День отца отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября.

Во многих странах сложились особые традиции, связанные с Днем отца.

Например, в Японии праздник переименовали в День мальчиков, пишет Ren.tv. Ребятам прививают мужественность с раннего детства - в этот день им дарят ножи, мечи и другое оружие.

В Финляндии на День отца принято устраивать веселые гулянья, собираться за праздничным столом, петь и танцевать. Для итальянских мужчин День отца - один из самых любимых праздников. По традиции, им принято дарить бутылку дорогого вина или парфюм. А в Австралии День отца принято отмечать всей семьей на природе. Считается, что совместные пикники укрепляют отношения и приносят в дом счастье.

Напомним, сегодня в Казахстане также отмечают Курбан айт и День медицинских работников.
 
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Теги:1 Мая
16.06.2024, 09:25 15101

Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Он отметил, что в трудные времена казахстанцы всегда проявляли солидарность и оказывали помощь нуждающимся
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Фото: Depositphotos
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает Акорда.

Дорогие соотечественники! Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт, олицетворяющим идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности. Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества", - подчеркнул в поздравлении президент.


Он отметил, что в трудные времена казахстанцы всегда проявляли солидарность и оказывали помощь нуждающимся.

Это бесценное качество нации ярко проявилось во время разрушительных весенних паводков. Уверен, благодаря единству и согласию мы сможем преодолеть любые испытания и вызовы", - заявил Токаев.


Он пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и успехов.

Пусть исполняются все ваши надежды и мечты!" - пожелал глава государства.

 
14.06.2024, 21:14 75631

Скончался культуролог Мурат Ауэзов

Мурат Ауэзов был сыном писателя Мухтара Ауэзова
Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На 82-м году жизни скончался общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов. Информацию подтвердили в управлении культуры акимата Алматы.

Мурат Ауэзов занимал различные ответственные должности.

С 1989 по 1990 годы - вице-президент международного антиядерного движения "Невада - Семипалатинск".

С 1991 по 1992 годы работал председателем комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям.

С 1992 по 1995 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Китае.

Возглавлял фонд Мухтара Ауэзова.

Мурат Ауэзов был сыном писателя, классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.

На его счету свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса.
 
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Теги:скончалсяАуэзов
14.06.2024, 19:33 78571

Ухудшают состояние водоема: жители Алматы требуют пересмотреть план перестройки Сайрана

Перестройка негативно скажется на паводковой безопасности города
Ухудшают состояние водоема: жители Алматы требуют пересмотреть план перестройки Сайрана
Фото: Экологическое Общество Алматы
Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В социальной сети Facebook жители Алматы, защитники природы, экологические активисты, инициативная группа "Защитим Сайран" обратились к акиму Алматы с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку "Особо охраняемой природной территории, водоохранной полосы - озера Сайран и его зеленой зоны".

Активисты отмечают, что Сайран, включая прилегающую территорию, с 1994 года является государственной особо охраняемой природной территорией местного значения. Кроме того, территория водоема и прилегающие территории относятся к водоохранной полосе.

Жители считают, что проект перестройки и застройки ООПТ "Сайран" ухудшит качественное и гидрологическое состояние водоема, увеличит антропогенную нагрузку, загрязнение, засорение, истощение водного объекта. Будет утрачен исторический первоначальный облик акватории озера и прилегающей зеленой зоны", - говорится в обращении.


Также активисты подчеркивают, что в связи строительством новой береговой линии объем противопаводкового водосбора чаши водохранилища существенно сократится, что негативно скажется на паводковой безопасности города в случае возникновения селя или разрушительного землетрясения.

Также о том, что проект антиприродный и антиэкологический, свидетельствует массовое повреждение деревьев зеленой зоны.
 
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Теги:протестыАлматыСайран
14.06.2024, 16:08 85236

Полиция Алматы перешла на усиленный режим службы

В эти дни в городе проходят церемонии вручения аттестатов выпускникам школ
Полиция Алматы перешла на усиленный режим службы
Фото: polisia.kz
Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы перешла на усиленный режим несения службы из-за проходящих в городе церемоний вручения аттестатов выпускникам школ, сообщил начальник департамента полиции города Арыстангани Заппаров.

В эти дни в общеобразовательных школах города проводится церемония вручения выпускникам аттестатов о среднем образовании.

Полицией принят ряд мер, направленных на охрану общественного порядка и дорожной безопасности. Для координации действий служб и подразделений, своевременного реагирования на возможные изменения обстановки в нашем подразделении создан оперативный штаб. Уплотнена дислокация патрульных нарядов, усилена профилактическая работа. К тому же эти меры направлены на пресечение правонарушений с участием несовершеннолетних", - цитирует Заппаров начальника управления местной полицейской службы Серика Шумаева.


Вместе с тем полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.
 
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Теги:усилениеПолиция
14.06.2024, 13:38 89831

Ввести запрет на ношение паранджи в общественных местах предложил мажилисмен

Ермурат Бапи предлагает рассмотреть законопроект, регулирующий вопросы религии, деструктивных и нетрадиционных религиозных течений
Ввести запрет на ношение паранджи в общественных местах предложил мажилисмен
Фото: Depositphotos
Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Ермурат Бапи предлагает рассмотреть законопроект, регулирующий вопросы религии, деструктивных и нетрадиционных религиозных течений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на депутата.

Ермурат Бапи пояснил, какие вопросы может отрегулировать такой законопроект.

После того, как его примут, в стране будут решены многие вопросы. В том числе то, о чем говорят: когда в школу ходят в религиозной одежде... Я являюсь одним из инициаторов этого законопроекта, я знаю, какие нормы в него будут заложены, но заранее не могу говорить, так как нормы документа будут обсуждаться на заседании рабочей группы", - цитирует мажилисмена источник.


Высказался Бапи и о необходимости нормы, запрещающей носить паранджу в общественных местах.

Я являюсь членом этой рабочей группы, в крайнем случае, я буду инициировать такую норму", - заверил он.


В октябре прошлого года министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах.

Ранее казахстанский депутат заявил о внешних силах, распространяющих радикальный ислам в стране.

В минувшем году запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах также предложили в Кыргызстане, а в Узбекистане парламентарии узаконили запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо, а также административную ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами.
 
14.06.2024, 11:27 93966

В аэропорту Алматы все международные рейсы перевели в новый терминал

Новый терминал обслуживает 33 авиакомпании
В аэропорту Алматы все международные рейсы перевели в новый терминал
Фото: Минтранспорта РК
Алматы. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту города Алматы все международные рейсы перевели в новый терминал, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.

Осуществлен полный переход всех международных рейсов на вылет с нового терминала аэропорта Алматы. С 1 июня 2024 года по настоящее время в общей сложности было выполнено 310 международных рейсов с нового терминала и обслужено 43 814 пассажиров", - проинформировали в ведомстве.


Подчеркивается, что на сегодняшний день новый терминал обслуживает 33 авиакомпании. Из них три казахстанских перевозчика - Air Astana, Scat, FlyArystan и 30 международных авиакомпаний.

В старом терминале будут осуществляться рейсы авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyArystan, Qazaq air и Южное небо по всем внутренним направлениям", - добавили в министерстве.


Напомним, строительство нового терминала аэропорта Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тысячи квадратных метров. 1 июня 2024 года новый терминал обслужил первые рейсы.
 
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Теги:АэропортРейстерминалАлматы
13.06.2024, 20:03 119826

В Уральске не хватает воды из-за маломощной насосной станции

Увеличить подачу воды нет технической возможности
Уральск. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске не хватает воды из-за маломощной насосной станции. Горожане жалуются на то, что холодная вода стала плохо подаваться, сообщает "Уральская неделя".

Воды нам хватает, - не хватает мощностей насосной станции", - так ответил директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.


Он добавил, что из-за возросшего потребления воды нарушается гидравлический режим на сетях водоснабжения, поднимать давление и увеличить подачу воды нет технической возможности.

А насосная станция у нас в 60-е годы еще построена, она не может качать воды больше своих мощностей. Население Уральска выросло, это заметно по увеличившемуся потреблению воды - в 2,4 раза за последние три года", - сказал Аркенов.


Он добавил, что насосная станция подает воду из двух источников - подземных скважин в районе поселка Трекиное и Урала в сутки до 60 тысяч кубов. А город сейчас потребляет воду 70-80 тысяч кубов.

Модернизация насосной станции для увеличения ее мощности запланирована. Правительство утвердило предварительную заявку на финансирование этого проекта на 12,5 млрд тенге.

В 2023 году была подготовлена ПСД этого проекта на 12,5 млрд тенге и экспертиза.

Из республиканского бюджета уже должны были прийти деньги, мы хотели в апреле начать работы. Но случилось наводнение, и финансирование нашего проекта зависло в Министерстве финансов. Теперь мы ждем, когда придут деньги", - сказал глава ТОО "Батыс су арнасы".


Ранее сообщалось, что в ряде микрорайонов Актау с 13 июня питьевую воду будут подавать по графику, чтобы поддержать уровень воды в резервуарах на центральном узле водоснабжения № 4.
 
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Теги:водаУральскнехватка

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