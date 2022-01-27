Зомби-апокалипсис в Алматы - участник январских событий

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По словам сотрудника полиции, массовые беспорядки начались днем 5 января возле "Алматы Арены".
Сотрудники спецназа пытались успокоить толпу, которая была очень агрессивна и ни на что не реагировала. Они разжигали костры, перекрывали улицу. Было заметно, что они находились в каком-то опьянении. Во всяком случае, мы близко находились к ним, на глазах были покраснения, как в ужасном фильме про зомби. Они начали выкрикивать: "Пойдемте на акимат", - рассказывает полицейский.
Майор сообщил, что у избитых сотрудников полиции толпа отбирала каски, бронежилеты, щиты.
Они останавливали каждый автотранспорт, в том числе и машины скорой помощи, и проверили, нет ли внутри сотрудников полиции. Заставляли даже открывать багажник. Нами было принято решение, что полицейских необходимо было как-то вывезти оттуда", - вспоминает сотрудник правоохранительных органов.
Вечером оперативнику пришлось защищать здания полиции.
Мы стали кидать свето-шумовые гранаты и предупреждать. Но люди ни на что не реагировали, их ничего не пугало. Человек, который получил пулевое ранение, вставал и продолжал идти в сторону департамента. Приходили двое поднимали, забирали раненных. Другой брал автомат и стрелял в нас. Проезжая на автомашинах, на большой скорости, открывали огонь", - отметил майор.
Как сообщалось ранее, глобальные террористические организации для достижения боеспособности своего отребья и эффекта безумной агрессии в развязанных ими войнах активно используют боевые психотропные вещества, разработанные в западных лабораториях и производимые в промышленных масштабах на Ближнем Востоке. Напомним, в разгар ближневосточного террористического шабаша прошлого десятилетия, мы уже упоминали, что головорезов ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории РК) накачивают мощным амфетамином из Дубая.
За неистовством головорезов ИГИЛ стоит "таблетка ужаса", доставляемая из Дубая - амфетамин, придающий смелость и физическую выносливость. Впервые он был применен в Каире, рассказывает Джан Микалессин читателям Il Giornale. Препарат называется каптагон, но все его уже называют "микстурой ужаса". Он расцветал вместе с "арабской весной" и как эликсир пролонгированной революции привносил пыл в массы исламистов, готовых пожертвовать собой под ударами полиции и военных, от Туниса до Египта, от Ливии до Сирии, говорится в статье. Но сегодня он стал кошмаром для Ближнего Востока: в экстазе, который порождает этот смертоносный амфетамин, люди режут и убивают с улыбкой на лице и пустотой в голове. Курды свидетельствуют, что находили его в карманах сотен боевиков, убитых в Кобани. Проведенный американской разведкой анализ аудиозаписи, на которой заснят Джихади Джон, британский боевик, осуществивший казнь западных заложников, доказывает, что палач находился под воздействием амфетамина, пишет Микалессин. Первыми рассказали о том, что принимали этот препарат, манифестанты, оказавшиеся в руках полиции в том драматическом 2011 году. Многие из них признались, что получили от организаторов демонстраций чудесные таблетки, дарившие смелость и силы. Препарат "Братьям-мусульманам" в то время поставляли из Дубая и Катара. А первыми научные тесты провели итальянские карабинеры. Прибыв в Ливию в 2013 году, чтобы попытаться превратить группы боевиков в настоящую армию, благодаря анализам крови они поняли, что по меньшей мере 30% потенциальных курсантов были наркозависимыми, говорится в статье. Сегодня существуют подозрения, что каптагон является препаратом, способным превратить фанатизм боевиков ИГИЛ в животную свирепость. Эти таблетки, производимые в Катаре, Дубае, а теперь и на территориях, контролируемых ИГИЛ, превратились в настоящее топливо для войны и террора, заключает автор статьи.
Не религия и Коран, а "чудо-таблетки" стали главной подпиткой боевиков "Исламского государства", которые продолжают захватывать новые территории в Ираке и Сирии, приближаясь к Багдаду и Дамаску. К такому выводу пришли журналисты французского издания Le Point после проведения расследования.
Это вещество стало лучшим союзником воинов (террористической группировки) Daesh. Каптагон, препарат, созданный на основе амфетаминов, позволяет забыть о боли и страхе. Боевики "Исламского государства", как и некоторые жители стран Персидского залива, пристрастились к этой маленькой таблетке", - пишут исследователи из французской газеты.
Речь идет не о собственно "классическом каптагоне", а о препарате, созданном на его базе, смешиваемом с гашишем и другими наркосодержащими веществами. Сам каптагон, который был создан в 1963 году, выписывался психиатрами в качестве средства для борьбы с нарушениями концентрации, депрессией и нарколепсией. В настоящее время каптагон запрещен в большинстве стран мира.
Сильнейшее психотропное вещество, которое используется боевиками, предположительно было создано в 2011 году в лаборатории НАТО в одной из стран Восточной Европы. Его называют "волшебным зельем для боевиков джихада", которые рассматривают каптагон как способ надолго сохранить свою силу в бою. "Он дает вам огромную энергию, вы начинаете сражаться, не утомляясь, вы идете прямо на противника, который находится перед вами, вы не знаете страха. Боевики также используют его, чтобы контролировать свои нервы и повысить свою сексуальную выносливость", - рассказывает один из торговцев "новой белой смертью".
Известно, что препарат позволяет человеку, принявшему его, до трех суток обходиться без сна и пребывать в состоянии гиперактивности. После принятия этой таблетки человек не чувствует боли. У него, образно говоря, "притупляется чувство вины": именно этим, по оценке экспертов, и объясняются те особо жестокие преступления, включая массовые обезглавливания, которые совершали боевики "ИГ" на территории Ирака и Сирии. Офицер сирийской контрразведки из города Хомс так описывает поведение заключенных боевиков, находившихся под влиянием этого вещества: "Мы били их и видели, что они не чувствуют боли. Большинство из них смеялись, когда мы их колотили".
В то же время каптагон, большей частью производимый боевиками в Сирии, является средством финансирования войны. Доходы от продаж в страны Персидского залива позволяют им оплачивать покупку оружия и спонсировать военные операции. В общей сложности более 50 миллионов таблеток каптагона были проданы в регионе в 2014 году. И это очень прибыльный бизнес. По словам Радвана Мортада, специалиста по джихадистским движениям, "повстанцы в Сирии потребляют часть производимого вещества, но также экспортируют этот товар за границу, особенно в страны Персидского залива".
Доходы позволяют им финансировать покупку оружия и военные операции", - объясняет Мортада, добавляя, что "требуется всего несколько тысяч долларов, чтобы произвести 200 тысяч таблеток каптагона".
Американские наркологи раскрыли секрет работы каптагона, одного из самых популярных наркотиков среди боевиков ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории РК), и создали вакцину, которая блокирует его действие на мозг. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature.
Этот наркотик почти никому не известен за пределами Ближнего Востока - до этого никто не пытался понять, как именно и как сильно он влияет на работу мозга и психики. Меня он заинтересовал после того, как я услышал несколько историй о том, что боевики террористической организации ИГИЛ использовали его для того, чтобы не чувствовать страха в бою и улучшить боевой дух в группировке", - рассказал нарколог из Института Скриппса в Ла-Хойе (США) Кен Янда.
Янда и его коллеги уже несколько десятилетий изучают то, как различные наркотики, в том числе героин, метамфетамин или кокаин, влияют на работу мозга, и создают вакцины, способные "обучать" иммунную систему находить и нейтрализовать молекулы этих веществ до того, как они успеют проникнуть в мозг.
Новым объектом изучения ученых стало вещество фенэтиллин, более известное под торговой маркой "каптагон". Это вещество, представляющее собой "склейку" молекулы амфетамина и теофиллина, одного из бодрящих компонентов кофе и чая, было создано в 60-х годах прошлого века немецкими химиками в качестве лекарства от депрессии и синдрома дефицита внимания. Затем оно было благополучно забыто, когда у него были открыты серьезные побочные эффекты.
О каптагоне, как вспоминает ученый, публика начала говорить в начале текущего десятилетия, во время событий "арабской весны" на Ближнем Востоке, когда многие люди начали связывать распространение этого вещества среди молодежи в Тунисе, Египте и других странах арабского мира с началом волнений и революций в этих государствах.
Еще чаще о нем начали вспоминать после того, как фенэтиллин начали производить в массовых количествах подпольные лаборатории, расположенные на территориях, подконтрольных ИГИЛ, чьи боевики используют каптагон в качестве излюбленного "боевого наркотика". Позже возник скандал с участием саудовского принца Абделя, в самолете которого полиция обнаружила две тонны этих таблеток. По текущей статистике, свыше 40% наркоманов в Саудовской Аравии употребляют или употребляли каптагон.
Меня лично в каптагоне заинтересовало то, что это вещество, по сути, является заготовкой обычного амфетамина, которая распадается в организме на предположительно безвредный теофиллин и амфетамин. В таком случае возникает вопрос - зачем производить это вещество, гораздо более сложное в изготовлении, а не просто варить амфетамин?" - продолжает Янда.
Для изучения свойств этого вещества Янда и его коллеги воспользовались инструментарием, который они создали во время разработки вакцин. "Натравливая" иммунную систему мышей и крыс на определенную часть наркотика, ученые получали возможность изучать то, как остальная часть молекулы влияла на работу мозга животных.
Оказалось, что каптагон не был простой заготовкой амфетамина, а теофиллин не был бесполезной и безвредной добавкой. Оба компонента наркотика отдельно действуют на мозг и усиливают психоактивные свойства друг друга, в результате чего их союз влияет на мозг гораздо сильнее, чем простая смесь и того, и другого вещества. Теперь понятно, почему он популярен среди боевиков ИГИЛ и молодежи в странах Ближнего Востока", - объясняет ученый.
По словам биолога, необычные свойства этого наркотика и его недооценка медицинскими службами и властями в странах, еще не знакомым с каптагоном, может привести к серьезным последствиям. К примеру, он не исключает возможности того, что данный препарат может и уже даже мог использоваться злоумышленниками для проведения актов так называемого "фармакологического терроризма".
Под этим выражением я понимаю использование в боевых или политических целях каких-то веществ, которые были изначально разработаны для того, чтобы приносить пользу организму. Сейчас такие вещества или используются не по назначению, или применяются террористами для улучшения своих боевых качеств или в качестве оружия массового поражения. К примеру, многие опиаты можно превратить в крайне токсичные аэрозоли, которые будут убивать или выводить из строя людей", - пояснил Янда, беседуя с РИА Новости.
К примеру, распыление каптагона над большими группами людей может вызвать у них приступы паранойи, массовой истерии, необъяснимой эйфории и других форм неадекватного поведения, что может быть использовано террористами в своих целях. Фенэтиллин, по словам Янды, вероятно, уже использовался в подобных целях в Сирии и в других арабских странах во время волнений в 2010-2012 годах, однако однозначных свидетельств этого пока нет.
Ничего нового и удивительного в этом нет - еще во времена Второй мировой войны немцы использовали амфетамин и другие стимуляторы для того, чтобы повышать боевой дух солдат, и все противоборствующие силы злоупотребляли им во Вьетнаме. Каптагон, чьи компоненты усиливают действие амфетамина, просто является новым витком эволюции в подобном применении наркотиков", - пояснил ученый, отвечая на вопросы журналистов.
Как отмечает Янда, полноценная вакцина от каптагона, если это потребуется, может быть разработана и протестирована на грызунах и приматах меньше чем за год. С другой стороны, как он отмечает, проще предотвратить проникновение этого наркотика в новые государства, чем пытаться подавить его применение подобными способами.
Публикация результатов этого исследования, как надеется ученый, привлечет внимание публики к этой проблеме и заставит власти стран Ближнего Востока и других стран более серьезно относиться к распространению каптагона и бороться с его производством на их территории.
По данным телеканала РенТВ, Пентагон недавно разместил на сайте госзакупок США заказ на партию стероидов и препаратов с высокой биологической активностью. Психоактивные вещества понадобились для проекта под кодовым названием "Боевой гормон". Военное ведомство решило подготовить экспериментальную группу суперсолдат, которые якобы не будут знать страха и усталости.
В 2013 году отставной сержант армии США Джо Биггс обвинил Пентагон в использовании запрещенных веществ. По словам Биггса, во время войны в Афганистане командование заставляло солдат принимать психотропные препараты.
Каждому перед боевой операцией давали таблетки. Препарат должен был сделать нас бесстрашными. Нас заставляли его пить. Страха действительно не было, но потом начиналась настоящая ломка. Некоторым солдатам требовалось еще и еще", - делился Биггс.
По данным Департамента защиты военнослужащих США, психотропные препараты регулярно употребляют около 40 процентов американских солдат. Первые полгода новобранцев заставляют пить антидепрессанты, чтобы облегчить адаптацию к военной службе, а участникам боевых действий в Афганистане, Ираке и Сирии для подавления страха выдавали психостимуляторы. Каждый четвертый боец спецназа и морской пехоты ходил в атаку под действием запрещенных препаратов.
Это позволяло им не отвлекаться на посторонние задачи и не реагировать на внешние раздражители", - пояснил телеканалу военный эксперт Владимир Орлов.
В 2018 году во время учений НАТО в Норвегии местные жители подали более 400 жалоб на непристойное поведение военнослужащих армии США.
Люди жаловались на беспорядки. По их словам, солдаты устраивали дебоши на улицах и испражнялись рядом с детскими садами и рекреационными объектами", - рассказал политолог Алекс Миллард.
В 2007 году Министерство обороны США лоббировало так называемый психологический закон кевлара, который должен был легализовать использование стимуляторов в армии. Однако скандальный законопроект не приняли из-за разногласий в конгрессе.
Америке наркотики нужны и для того, чтобы их использовать во время различных цветных революций и создавать психологическое воздействие на людские массы", - отмечает Владимир Орлов.
Подобное уже было в Третьем рейхе. Во время Второй мировой войны Германия применяла психотропные вещества для поддержания боевого духа солдат. Отвечал за проект Отто Ранке - директор Института общей и оборонной физиологии при Берлинской академии военной медицины.
Врач разработал мощный психостимулятор под кодовым названием D-9. По некоторым данным, препарат испытывали на узниках концлагеря Заксенхаузен и результаты впечатляли. Якобы с помощью допинга даже истощенные пленники без отдыха преодолевали несколько десятков километров с 25-килограммовым рюкзаком.
По словам ряда историков, личный врач фюрера Теодор Морелль, начиная с 1936 года, регулярно делал Адольфу Гитлеру инъекции допинга. Экспрессивное поведение лидера нацистской Германии может объясняться не только психическими особенностями, но и побочным действием препаратов.
В казахстанских СМИ сообщалось, что ожесточенность участников, их дикость один из очевидцев объяснял психотропными веществами, которые раздавали в толпе. Свидетельства очевидцев из правоохранительных органов Алматы являются очередным подтверждением того, что участники террористической атаки на Казахстан и, в частности, Алматы находились под воздействием неизвестных препаратов, которые не могли появиться на территории страны без масштабной хорошо организованной, щедро профинансированной "помощи" извне, которая беспрепятственно прошла через границы нашей страны.
Как сообщалось ранее, в своем выступлении на первом после массовых беспорядков заседании мажилиса парламента президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "над подготовкой захвата власти работали профессионалы".
Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.
Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором - подключились бандиты и мародеры. Далее последовала "горячая" фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.
После этого стала очевидна их ключевая цель - дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге - захват власти.
Называя вещи своими именами, […] против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении.
План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.
Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент", - сообщил глава государства в выступлении перед парламентом и народом.
Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане. Таким образом, представленные кадры развязанной в отношении Казахстана террористической войны красноречиво указывают на щедро профинансированное и хорошо организованное нападение извне и изнутри на суверенную Республику Казахстан с целью государственного переворота и дальнейшего превращения страны в огромное пространство для дислокации и размножения террористических банд всех мастей, религиозных радикальных групп и прочего радикального отребья, считают многочисленные эксперты.