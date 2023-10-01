В Актобе женщина оставила новорожденного ребенка в чайхане

В настоящее время "КазМунайГаз" совместно с "Озенмунайгазом" ведут активную совместную работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки

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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочая группа АО НК "КазМунайГаз" под руководством заместителя председателя правления компании Даулетжана Хасанова, которая ранее проверяла АО "Озенмунайгаз", выехала в ОМГ для контрольной ревизии исполнения рекомендаций КМГ по итогам проверки, - Рабочая группа АО НК "КазМунайГаз" под руководством заместителя председателя правления компании Даулетжана Хасанова, которая ранее проверяла АО "Озенмунайгаз", выехала в ОМГ для контрольной ревизии исполнения рекомендаций КМГ по итогам проверки, сообщает пресс-служба КМГ.





В первую очередь КМГ нацелен на реальное совершенствование бизнес-процессов, соблюдение дисциплины, достижение эффективности производства и улучшение социальных условий работников "Озенмунайгаза". В этой связи проверки, прошедшие в три этапа с 19 апреля по 8 августа, были сосредоточены на трех направлениях. Это финансово-хозяйственная деятельность ОМГ, работа подрядных организаций и подземный ремонт скважин.





В рамках проверки ФХД выявлено 160 нарушений, в том числе 118 в области экономики и финансов, закупок, управления человеческими ресурсами, управления рисками, производства, внутренних коммуникаций, охраны окружающей среды и труда, управления подрядными организациями. По состоянию на сегодняшний день по 37 нарушениям приняты меры дисциплинарного характера в отношении работников "Озенмунайгаза" и подрядных компаний. По 20 нарушениям ведется дополнительное изучение, по итогам которого возможно рассмотрение вопроса о применении дисциплинарных мер.





Кроме того, по 10 выявленным фактам в ОМГ проводятся служебные расследования.





29 подрядных организаций ОМГ проверены на предмет соблюдения трудового законодательства, требуемых условий труда и санитарно-бытовых условий, производственной безопасности, качества медицинского обслуживания. Особое внимание уделено эффективным коммуникациям между руководством компании и ее сотрудниками (встречи с трудовыми коллективами, прием работников по личным вопросам и рассмотрение обращений персонала).





На текущий момент подрядные компании ОМГ принимают меры по устранению 448 выявленных нарушений.





Выявлены системные проблемы в организации и планировании работ по подземному ремонту скважин (ПРС). Для их решения в ОМГ, в частности, запущен пилотный проект в цехе добычи нефти и газа № 9, который нацелен на улучшение организации и планирования работ по ПРС путем разделения функционала между ответственными за сам процесс и за механизированный фонд скважин, устранение недостатков технологического процесса с учетом всех возможных дополнительных операций, а также несоответствий, связанных с применением различных норм времени работ.





В настоящее время "КазМунайГаз" совместно с "Озенмунайгазом" ведут активную совместную работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки. В частности, ОМГ приступил к реализации пакета мер и планов мероприятий на 2023-2028 годы. Предпринимаются шаги по обновлению нефтепромыслового оборудования и улучшению социально-бытовых условий работников.





Ранее в "КазМунайГазе" рассказали о финансовом положении "Озенмунайгаза".





Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск.





Вечером 11 апреля протестующих задержали . Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.





Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".





19 апреля о ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве.





20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.





22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.



