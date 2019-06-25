В Актюбинской и Туркестанской областях объявлено штормовое предупреждение из-за жары, в Костанайской - из-за грозы

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Актюбинской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.

Днем 25 июня в Актюбинской области местами сохраняется очень сильная жара 41 градус. Вероятность шторма составляет 90-95%. Днем 25 июня в Туркестанской области на большей части ожидается сильная жара, 41 градус. Вероятность шторма составляет 90-95%", - говорится в сообщении синоптиков.

Утром и днем 25 июня в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 25 июня днем ожидается гроза, ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, порывы 18 метров в секунду, вероятность шторма составляет 90-95%.

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