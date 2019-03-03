В Алматы ищут родителей оставленной на улице пятимесячной девочки

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы ищут родителей пятимесячной девочки, которую месяц назад оставили в коляске на улице, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .





Ребенок находится в Детской инфекционной больнице. Ребенка в коляске на улице обнаружили прохожие, с переохлаждением ее доставили в клинику. С тех пор прошел месяц, но родственники так и не объявились.





Ребенок, как мы предполагаем, длительное время находился на улице в коляске. В весе прибавляет. На данный момент состояние ребенка удовлетворительное", - прокомментировала врач детской клинической инфекционной больницы Валерия Ким.





Медики рассказывают, что на фоне переохлаждения у девочки развилась пневмония. Состояние было тяжелым. Врачи целый месяц боролись за жизнь пациентки. Теперь малышке лучше. Она получает усиленное питание. Известно, что девочку зовут Антонина, она европейской национальности, ей пять месяцев. О матери ничего неизвестно. Медикам удалось также выяснить, что женщина не зарегистрировала ребенка, а значит, документы на новорожденную не получила. Поисками сейчас занимается и полиция. Если родители не найдутся, ребенка определят в Дом малютки.





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