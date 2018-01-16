Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - В Алматы наказали водителя, оскорбившего полицейского во время работы, передает Kazakhstan Today.

Накануне сотрудник дорожно-патрульной полиции заметил на пересечении улиц Жибек Жолы и Кунаева неправильно припаркованный "БМВ", сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

"На законные требования сотрудника полиции предъявить водительское удостоверение и правоустанавливающие документы на транспортное средство, правонарушитель ответил чрезмерной агрессией: его противоправные действия сопровождались нецензурной бранью и угрозами. В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 378 УК РК (Оскорбление представителя власти), проинформировала официальный представитель ДВД подполковник полиции Салтанат Азирбек.

По ее словам, в отношении 32-летнего гражданина Ф. проводится досудебное расследование. Отделом дознания управления внутренних дел Медеуского района в рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы.

При этом за нарушение правил парковки на водителя БМВ составлен административный протокол и наложен штраф в размере 3 МРП.

Вместе с тем в полиции отметили, что гражданин Ф. еще вчера вечером принес свои извинения инспектору дорожно-патрульной полиции.

"Мы не раз ранее информировали, что низкий уровень водительской дисциплины и ответственности только усугубляет и без того непростую дорожную ситуацию в самом крупном мегаполисе страны, где ежедневный автомобильный трафик насчитывает порядка 900 тыс. транспортных средств, с учетом иногороднего. Причем вопросы парковки для Алматы очень актуальны: с каждым разом совершенствуются формы упорядочивания парковки, создаются новые парковочные зоны, строятся социальные и иные объекты с обязательным условием наличия паркинга. Вместе с тем, полицией города на постоянной основе проводятся целенаправленные рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, в том числе и на местах, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями", - отметила Азирбек.

По ее информации, по итогам минувшего года на дорогах Алматы полицейские выявили 81 тыс. 955 нарушений правил парковки, нарушители оштрафованы на общую сумму свыше 691 млн тенге.

В ДВД также напомнили, что за оскорбление представителя власти, согласно статье 378 УК РК, следует наказание в виде штрафа в размере до 100 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 45 суток.

Вместе с тем то же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации, или информационно-коммуникационных сетей, наказывается штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток.

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