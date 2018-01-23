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В Алматы ожидается понижение температуры до 25 градусов22.01.2018
  • Фото: kepguru.hu
Общество  14:54

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - В Алматы ожидается понижение температуры до 25 градусов, передает Kazakhstan Today.

"В период 24-29 января в Алматы ожидается понижение температуры ночью от 15-20 до 20-25 градусов мороза", - говорится в распространенном штормовом предупреждении.

В этой связи ДЧС не рекомендует жителям и гостям города выходить в сильный мороз из дому без особой необходимости.

Напомним, что сегодня "Казгидромет" также распространил штормовое предупреждение по Алматинской области. 24-29 января в регионе ожидается понижение температуры ночью от 15-20, местами 25-30 до 20-25, местами 30-35 градусов мороза.
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