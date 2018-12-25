В Алматы в следующем году 400 человек смогут получать бесплатные обеды

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы организатор проекта "Добрые обеды" Расима Темербаева в следующем году планирует увеличить выдачу бесплатных обедов для горожан из социально уязвимых слоев населения, передает Kazakhstan Today.

Волонтер намерена обеспечить обедами 400 человек, в то время как сейчас бесплатное питание получают 134 человек. А со временем она планирует увеличить эту цифру до 1 тыс. пенсионеров, людей с особенными потребностями и многодетных семей. Для их удобства волонтер собирается раздавать обеды в нескольких спальных районах города, рассказали представители проекта "Добрые обеды".

По словам Расимы Темербаевой, меню соответствует диетическому рациону "Стол №5", так как люди пенсионного возраста чаще всего страдают диабетом.

"Мы чередуем каждый день меню. У нас или первое, или второе с двумя кусочками хлеба. К примеру, мы готовим рыбные котлеты на пару, запеченную курицу, тушеное мясо с овощами", - рассказала волонтер.

Кроме питания, организатор проекта также планирует организовать досуг пенсионеров. В будущем она намерена открыть Досуговый центр.

Как подчеркивает волонтер, проект нацелен не только на то, чтобы накормить нуждающихся, но и на то, чтобы они могли социализироваться в обществе.

Стоит отметить, что каждый желающий может поддержать проект, перечислив денежные средства на банковский счет фонда. Подробная информация содержится в группе Facebook "Бесплатные обеды в Алматы".

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