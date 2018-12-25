В Алматы в следующем году 400 человек смогут получать бесплатные обеды

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 декабря 2018
  • 21
  • :
  • 35
Новости регионов
-2º Облачно
днем 4º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

В Алматы в следующем году 400 человек смогут получать бесплатные обеды25.12.2018
Общество  18:01

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы организатор проекта "Добрые обеды" Расима Темербаева в следующем году планирует увеличить выдачу бесплатных обедов для горожан из социально уязвимых слоев населения, передает Kazakhstan Today.

Волонтер намерена обеспечить обедами 400 человек, в то время как сейчас бесплатное питание получают 134 человек. А со временем она планирует увеличить эту цифру до 1 тыс. пенсионеров, людей с особенными потребностями и многодетных семей. Для их удобства волонтер собирается раздавать обеды в нескольких спальных районах города, рассказали представители проекта "Добрые обеды".

По словам Расимы Темербаевой, меню соответствует диетическому рациону "Стол №5", так как люди пенсионного возраста чаще всего страдают диабетом.

"Мы чередуем каждый день меню. У нас или первое, или второе с двумя кусочками хлеба. К примеру, мы готовим рыбные котлеты на пару, запеченную курицу, тушеное мясо с овощами", - рассказала волонтер.

Кроме питания, организатор проекта также планирует организовать досуг пенсионеров. В будущем она намерена открыть Досуговый центр.

Как подчеркивает волонтер, проект нацелен не только на то, чтобы накормить нуждающихся, но и на то, чтобы они могли социализироваться в обществе.

Стоит отметить, что каждый желающий может поддержать проект, перечислив денежные средства на банковский счет фонда. Подробная информация содержится в группе Facebook "Бесплатные обеды в Алматы".
Просмотров: 2449
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
25.12.2018   19:20
В Алматы с 15 января снизят среднюю скорость на Аль-Фараби, Саина и ВОАД
25.12.2018   19:01
На остановках Астаны появились дежурные автобусы для обогрева горожан
25.12.2018   18:01
В Алматы в следующем году 400 человек смогут получать бесплатные обеды
25.12.2018   17:26
В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение
25.12.2018   16:51
В Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today