Талдыкорган. 22 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение из-за мороза, передает Kazakhstan Today.
"24-29 января в Алматинской области ожидается понижение температуры ночью от 15-20, местами 25-30 до 20-25, местами 30-35 градусов мороза", - сообщает "Казгидромет".
Также в штормовом предупреждении отмечается, что 24-29 января в Талдыкоргане ожидается понижение температуры ночью от 20-25 до 30-35 градусов мороза.
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