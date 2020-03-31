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В алматинском аэропорту приостановят все международные пассажирские авиарейсы

30.03.2020, 21:39 7345
Алматы. 30 марта. Kazakhstan Today - В целях предупреждения и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Алматы, согласно постановлению главного государственного санитарного врача на транспорте С. Байгабулова, принято решение о приостановлении международных пассажирских авиарейсов, передает Kazakhstan Today.
 

С ноля часов 1 апреля 2020 года прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в "Международный аэропорт Алматы" города Алматы будут приостановлены", - говорится в сообщении городского акимата.

 
Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля 2020 года в Алматы, в другие международные аэропорты городов Республики Казахстан.
 
Напомним, что в Алматы в целях реализации решений государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана вводятся дополнительные ограничительные меры. В городе Алматы введен карантин.
 

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