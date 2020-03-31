В алматинском аэропорту приостановят все международные пассажирские авиарейсы

Алматы. 30 марта. Kazakhstan Today - В целях предупреждения и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Алматы, согласно постановлению главного государственного санитарного врача на транспорте С. Байгабулова, принято решение о приостановлении международных пассажирских авиарейсов, передает Kazakhstan Today.

С ноля часов 1 апреля 2020 года прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в "Международный аэропорт Алматы" города Алматы будут приостановлены", - говорится в сообщении городского акимата.

Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля 2020 года в Алматы, в другие международные аэропорты городов Республики Казахстан.

Напомним, что в Алматы в целях реализации решений государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана вводятся дополнительные ограничительные меры. В городе Алматы введен карантин.

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