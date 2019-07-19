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В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение

18.07.2019, 12:43 7615
Талдыкорган. 18 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
 
"Днем 19-22 июля в Алматинской области местами сохраняется очень сильная жара, 40-43 градуса", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
Вероятность шторма составляет 95-100%.

 

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