Талдыкорган. 31 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области раскрыта серия квартирных краж, в совершении которых подозревается 26-летний сельчанин, задержанный усилиями Шелекского отдела полиции, передает Kazakhstan Today.

"Все кражи зарегистрированы в селе Шелек Енбекшиказахского района, одного из крупных населенных пунктов региона. Три из них осенью прошлого года и четыре факта в текущем году. Метод совершения краж во всех случаях идентичен, то есть проникновение в квартиры осуществлялось через окна. Среди похищенного, в основном, ювелирные изделия, наличность и ценные вещи, которые можно было вынести за раз в одиночку. Часть похищенного в виде золотого кольца и дорогостоящего фотоаппарата изъято у подозреваемого и приобщено к материалам расследования в качестве вещественных доказательств" - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По информации ведомства, "задержанный мужчина ранее судим за кражи чужого имущества и имеет репутацию так называемого "вора-форточника". Сейчас задержанному инкриминируется 7 квартирных краж".

В полиции дополнили, что проверка задержанного на причастность к другим не раскрытым преступлениям аналогичного характера продолжается. Досудебное расследование по выявленным фактам находится в производстве районной полиции, на время которого подозреваемого поместили под стражу.

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