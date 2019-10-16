В Алматинской области расследуют факт дачи взятки чиновнику Минсельхоза

Талдыкорган. 15 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд" Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК" по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от частного предпринимателя за беспрепятственное принятие и подписание акта приемки товаров по государственным закупкам на общую сумму 2 296 000 тенге. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом", - прокомментировали в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

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