03.06.2023, 12:47 31241
В Алматинской области задержана автомашина по подозрению в наличии оружия и запрещенных веществ
Факты зарегистрированы по части 3 статьи 287 и части 4 статьи 296 УК РК
Фото: скриншот из видео egovpress
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции Карасайского района Алматинской области на автодороге Алматы - Бишкек остановлена автомашина BMW, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С. Проводятся следственные действия с назначением судебно-химической экспертизы", - сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.
Отмечается, что данные факты зарегистрированы по части 3 статьи 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств) и части 4 статьи 296 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) УК РК.
Вчера издание "Пятый регион" сообщило, что в Алматинской области произошло задержание одного из руководителей рынка "Алтын Орда". Сообщалось, что в полицию поступила информация о вооруженных людях на автомашине марки BMW. Среди задержанных оказался замдиректор УТК "Алтын Орда". По данному факту было начато досудебное расследование по статье 287 УК РК.
Как сообщили изданию в пресс-службе рынка, у задержанных есть все разрешительные документы на ношение оружия.
Напомним, на этой неделе на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова были рассмотрены вопросы работы крупнейшего торгового рынка "Алтын Орда".
Было отмечено, что, учитывая большой ежедневный поток продукции, на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК.
По данным акимата Алматинской области, выявленные нарушения устранены частично. При этом увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса, что в конечном счете приводит к необоснованному росту цен на товары.
По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. В частности, для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен поручено организовать общественный контроль, а также создать на территории рынка постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов до полного устранения всех нарушений.
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04.06.2023, 09:06 16156
Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде на 4 июня
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 июня днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35 градусов.
В Алматы 4 июня днем ожидается гроза.
4 июня днем в предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду. 5 июня днем на западе, 6 июня днем на большей части области ожидается очень сильная жара - 41-42 градуса. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.
В Шымкенте 4-6 июня ожидается высокая пожарная опасность.
4 июня на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северо-восточный, северный на юге области 15-20 метров в секунду.
4 июня на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - 37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
4 июня днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем 4-5 июня на большей части области ожидается сильная жара - 35-39 градусов.
4 июня на юге Абайской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35-37 градусов.
4 июня днем на большей части Павлодарской области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.
4 июня днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 35 градусов. На северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
4 июня днем большей части Актюбинской области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
4 июня на севере, западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара - до 39 градусов.
Днем 4 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
4 июня днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В восточной половине области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
4 июня на востоке Жетысуской области ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер - 25 метров в секунду.
03.06.2023, 10:17 50891
В Казахстане усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 19 мая вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения". Законом введено усиление ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере, сообщает Polisia.kz.
В статьях 106 (Причинение тяжкого вреда здоровью) и 107 (Средней тяжести) УК РК введены квалифицирующие признаки "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного". Зависимыми лицами в данном случае могут выступать супруги, в том числе проживающие в гражданском браке.
Если ранее по статье 106 предусматривалась ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, то теперь наказание составляет от 6 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, административное или уголовное производство может начаться без заявления со стороны потерпевшего лица", - сообщили в МВД.
Как сообщалось ранее, принятые поправки позволят возбуждать административные дела в данной сфере без заявления потерпевшего. Для составления протокола теперь будет достаточно свидетельских показаний соседей, записи с камер видеонаблюдения либо видеорегистратора сотрудника полиции.
Также исключается возможность повторного примирения сторон.
В 2022 году по бытовым скандалам в суд было направлено 47 тысяч адмпротоколов, из них 20 тысяч прекращены в связи с примирением. Теперь примириться можно будет только один раз в суде.
В МВД призывают граждан к ответственным отношениям в семейно-бытовой сфере.
02.06.2023, 14:18 102096
"Ногаев, где вода?": аким Мангистауской области прокомментировал адресованные ему плакаты
Фото: Кадр из видео
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Актау. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в службе центральных коммуникаций прокомментировал вывешенные на домах в Актау и адресованные ему плакаты с надписью "Ногаев, где вода?".
Журналисты спросили главу региона, видел ли он плакаты, вывешенные жителями Актау, и почему людям приходится общаться с ним таким способом, пишет Lada. В ответ аким области заявил, что считает связь с населением достаточно хорошо налаженной. Для этого, по его словам, создан чат областного акимата, куда ежедневно поступают десятки вопросов об обеспечении и улучшении коммунальных услуг.
Мы знаем, на какие моменты надо обращать внимание, знаем больные точки и в этой связи принимаем решения. В данном доме (где был вывешен плакат. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) при проверке было обнаружено, что подающий насос был поврежден, и этот дефект был устранен, а система подачи воды возобновлена. Все наши усилия направлены на то, чтобы улучшить качество коммунальных услуг", - сказал Ногаев.
Ранее горожане в социальных сетях делились фото и видео с плакатом, который закрепили на крыше дома № 5 в 4-м микрорайоне с надписью "Ногаев, су кайда? Где вода?".
Позднее еще один плакат "Г-н Ногаев, где вода?" с обращением к акиму области появился на жилом доме № 50 в 4-м микрорайоне Актау.
Ранее аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям города из-за проблем с водой.
По его словам, в городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объеме.
В апреле жители Мангистауской области остались без электричества и горячей воды из-за аварии. Также сообщалось о временном снижении давления питьевой воды в Актау.
За месяц до этого ТОО "Мангистауский атомный электрокомбинат" (МАЭК) заявил, что намерен повысить тарифы на тепло и воду в 2 раза. Повышение тарифов на атомной электростанции объясняют тем, что при их утверждении не учитывалось подорожание газа.
В феврале партия "Amanat" заявила, что в ближайшие 5 лет в Мангистауской области построят 6 опреснительных заводов и пообещала держать этот вопрос на контроле.
В декабре прошлого года жители Актау пожаловались на отсутствие воды и отопления. Горожане опасались повторения ситуации, возникшей в Экибастузе. После этого питьевую воду в Актау стали давать по графику: утром с 7.00 до 9.00 и вечером с 19.00 до 21.00.
До этого, в ноябре, президент Токаев поручил обеспечить все города и села Мангистауской области чистой питьевой водой.
В апреле прошлого года очевидцы сняли на видео резкое обмеление Каспия. Также сообщалось, что из-за обмеления моря жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой.
Экологи предрекают Каспию судьбу Арала.
02.06.2023, 13:00 111531
"Роснефть" представила крупным нефтегазовым компаниям уникальное ПО
Фото: Роснефть
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Москва. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - "Роснефть" создала и развивает линейку собственного уникального программного обеспечения во всех ключевых процессах нефтегазодобычи.
В ходе Технологического дня наукоемкого программного обеспечения (ПО) "Роснефти", который состоялся в Москве, главные инженеры и руководители ИТ-проектов научно-исследовательского института "РН-БашНИПИнефть" продемонстрировали возможности наукоемкого софта компании.
На московском Технологическом дне наукоемкого программного обеспечения компании "Роснефть", кстати, побывали в качестве участников более 100 представителей крупнейших российских нефтегазовых компаний, в том числе - "Газпром", "Новатэк", "Лукойл", "Зарубежнефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Транснефть" - и стали свидетелями возможностей и планов развития наукоемкого софта "Роснефти", - сообщил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Роснефть" стала первой компанией в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Сегодня линейка наукоемкого ПО включает 23 программных продукта, 10 из которых уже выведены на рынок и успешно продаются.
Судя по отзывам специалистов, они часто даже превосходят зарубежные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и удобству интерфейса. В частности, используется физико-математическое моделирование, а также применяются технологии искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Конкретно "Роснефть" разработала первый на территории Евразии промышленный симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) "РН-ГРИД", а в планах - вывод уже в этом году на внешний рынок новых программных высокотехнологичных комплексов - "РН-ВЕГА" и "РН-Буровые расчеты", - подчеркнул Алексей Мухин.
Уникальные IТ-решения "Роснефти" применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений.
В условиях санкций, введенных коллективным Западом против России в целом и ее топливно-энергетического комплекса в частности, важнейшая задача - обеспечить реальный технологический суверенитет нашей нефтегазовой промышленности. А это означает, что необходимо не строить воздушные замки, а "еще вчера" внедрять на производственных объектах российские технологии и оборудование. И в первую очередь это касается программного обеспечения, по которому зависимость от импорта к началу нынешнего десятилетия достигла крайне высокого, а по отдельным позициям - и критического уровня. И, к счастью, в России есть компании, которые озаботились решением этой задачи действительно еще "вчера". Лидером здесь выступает компания "Роснефть", которая первой в стране приступила к разработке широкой линейки наукоемкого программного обеспечения", - заявил эксперт "ИнфоТЭК" доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.
Он отметил, что ПО, разрабатываемое специалистами дочерних предприятий "Роснефти", охватывает ключевые процессы нефтегазодобычи.
Причем продукты, предлагаемые компанией, превосходят импортные аналоги по скорости обработки данных и перечню решаемых задач. Они используют современные алгоритмы и, что немаловажно, обладают удобным интерфейсом", - подчеркнул Валерий Андрианов.
Кроме того, добавили в компании, ПО "Роснефти" способно работать в отечественных операционных системах (ОС) семейства Linux.
В основе программных продуктов заложены новейшие технологии. При разработке используется физико-математическое моделирование с применением искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных мощностей", - отметили в пресс-службе компании.
На сегодняшний день реализовано более 900 лицензий нефтегазовым и нефтесервисным компаниям, более 3700 академических лицензий "Роснефть" безвозмездно передала в 24 ведущих вуза страны для образовательных целей.
Роснефть" не только создает и продает ПО, но и проводит обучение пользователей и осуществляет техническую поддержку программных продуктов. В 2022-2023 году проведено более 100 обучающих семинаров", - добавили в компании.
02.06.2023, 10:58 91921
В Костанае вынесен приговор по делу о взрыве в оружейном магазине
Фото: ng.kz
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Костанай. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вынесен приговор по делу о взрыве в оружейном магазине Костаная, в результате которого погибли четыре человека.
Напомним, взрыв в магазине "Оружейная палата" в Костанае произошел 3 сентября прошлого года. В результате загорелись рядом стоящие одноэтажные здания. Огонь перешел на крыши ближайших зданий СТО, столовой и распространился по площади более 2000 квадратных метров. В результате ЧП пострадали 11 человек, из которых 4 погибли. Все они были работниками магазина.
Подсудимым по делу являлся руководитель ТОО "Сатурн 2012" и магазина "Оружейная палата". Обвинения ему были предъявлены по статье "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия и смерть четырех лиц", сообщает портал "Алау".
В результате пожара погибли четыре человека, причинен ущерб имуществу граждан на общую сумму 491 миллион 31 тысяча 129 тенге.
Подсудимый приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности (в колонии-поселении).
02.06.2023, 10:43 87031
В Казахстане впервые вручат специальную Президентскую литературную премию
Победители получат по 4 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году для господдержки молодых талантов и формирования нового поколения авторов впервые будет вручена специальная Президентская литературная премия. Об этом на встрече с молодыми литераторами заявил министр культуры и спорта Асхат Оралов.
Лауреаты Президентской литературной премии будут определены в четырех номинациях. Это "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Детская литература". Победители в каждой из категорий получат по 4 млн тенге, звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии", диплом и нагрудный знак.
Как отметили в Минкультуры, участвовать в конкурсе могут литераторы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются с 1 до 30 июня в бумажном и электронном видах. Главное условие - предлагаемые работы должны быть новыми, не участвовавшими ранее в национальных и международных конкурсах.
Подобные начинания необходимы не только для развития отечественной литературы, но и для увеличения объема контента на казахском языке. Особенно в области детской литературы. Повышенное внимание уделяется театральному искусству. Наша цель - значительно увеличить число постановок отечественных авторов. Уверен, молодые драматурги сыграют в этом важную роль", - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.
02.06.2023, 08:17 89176
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием отрога антициклона на большей территории Казахстана ожидается погода без осадков.
Лишь на западе, северо-западе, днем на юго-востоке, в горных районах РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняется усиление ветра, на западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидается сильная жара, на юге, юго-западе - очень сильная жара. На большей территории Костанайской, Улытауской областей, на севере, востоке Атырауской области ожидается сильная жара.
На севере, в центре Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областях, на востоке Атырауской области, на юго-востоке Карагандинской области, в центре Улытауской области, на севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На большей территории Жамбылской области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: переменная облачность, +27, +29 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Астане: переменная облачность, +35, +37 °C, скорость ветра - днем 5-10 метров в секунду.
В Шымкенте: ясно, +34, +36 °C, скорость ветра - 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду.
01.06.2023, 22:00 54601
Что волнует школьников в День защиты детей
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В День защиты детей школьники поделились, какие новшества в законодательстве их не устраивают, передает корреспондент агентства.
Многих детей не устраивают новые законы, которые передали Министерство образования (Просвещения. - Прим. ред.). В первую очередь то, что продлили учебу", - сказала ученица школы-лицея №62 Асылай Ахметова.
Участники детско-юношеской организации "Жас Улан" организовали шествие родителей и детей. Плакатами и слоганами ребята решили привлечь внимание к проблемам, которые их волнуют. Школьники поднимают вопросы экологической культуры населения, среди лозунгов есть и патриотические.
С плакатами "Здоровье - главное богатство", "Моя родина - моя опора", "Это не мой мусор, это моя планета", "Наш дух высок, как и наши мечты" дети прошли по столичному бульвару Нуржол.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул.
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
В середине мая 2023 перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня прокомментировал экс-министр просвещения, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
Он заявил, что решать этот вопрос должно Министерство просвещения.
Если собирают учебники, этот вопрос надо задавать Министерству просвещения. Я уверен в том, что коллеги занимаются этим вопросом. Там достаточно квалифицированный состав. Работники, которые знают свою работу. Я уверен в том, что наши коллеги этими вопросами занимаются и своевременно разберутся", - пояснил Аймагамбетов.
В свою очередь министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
Много родителей говорят о возвращении 25 мая обратно. Принять решение и в этом году сразу же поменять не так просто. Это повлияет на учебные планы, которые были заранее приняты, это часы учителей и запланированный объем учебного материала", - заявил Бейсембаев.
Он заверил, что в этом году принятое решение будет до конца осуществлено, а далее окончательное решение будет за экспертным сообществом.
Позже стало известно, что в Минпросвещения еще раз рассмотрят сроки окончания учебного года.
На вопрос журналистов о пересмотре сроков окончания учебного года в Казахстане министр ответил, что уже дал соответствующее поручение.
Это не значит, что мы вернем 25 мая. Вопрос в том, как обеспечить качественное знание учащихся", - отметил он.
Он также назвал причины принятия решения о продлении учебного года до конца мая. Так, по его словам, было много обращений от родителей школьников с просьбой сделать учебную неделю пятидневной. Соответственно, субботние занятия переходят на оставшиеся пять дней, что привело бы к увеличению нагрузки на учеников.
Депутат мажилиса Ирина Смирнова подвергла критике решение о продлении учебного года в Казахстане.
Тем временем родители школьников в очередной раз высказали недовольство, подчеркнув, что это решение не имеет никаких веских оснований.
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