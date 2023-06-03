Премьер-министр РК потребовал устранить нарушения на рынке "Алтын Орда"  

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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы работы крупнейшего торгового рынка республики "Алтын Орда" рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова с участием руководства центральных госорганов, акиматов Алматы и Алматинской области, Генпрокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.





Было отмечено, что на рынке размещено более 5 тысяч торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тысяч покупателей в день. Рынок охватывает до 40% оптовой и 70% розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области. Основными поставщиками товаров для него являются отечественные производители, а также компании из соседних стран.





Вместе с тем, учитывая большой ежедневный поток продукции, на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК в сферах санитарного, ветеринарного, экологического, водного, трудового, архитектурно-строительного, противопожарного, налогового контроля, а также в области защиты конкуренции.





По данным акимата Алматинской области, выявленные нарушения устранены частично. При этом увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса, что в конечном счете приводит к необоснованному росту цен на товары.





По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. В частности, для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен поручено организовать общественный контроль, а также создать на его территории постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов до полного устранения всех нарушений.





Параллельно с этим будет продолжена работа по созданию в Алматинской агломерации альтернативных оптово-распределительных центров, что позволит сбалансировать торговые потоки и снизить влияние рынка "Алтын Орда" на ценообразование.



