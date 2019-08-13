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В Алматы 15 августа состоится возложение цветов к памятнику Виктору Цою

12.08.2019, 12:52 8236
В Алматы 15 августа состоится возложение цветов к памятнику Виктору Цою
Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - В Алматы 15 августа состоится возложение цветов к памятнику Виктору Цою, передает Kazakhstan Today.
 

Близится 15 августа. День памяти Виктора Цоя. В 18.00 мы, сотрудники Генерального консульства Российской Федерации и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан, хотим возложить цветы к его памятнику и зажечь поминальную свечу. Вспомнить его стихи и песни. Будем глубоко признательны всем, кто будет в этот день с нами", - сообщила в Facebook консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы Ирина Переверзева.

 
Дипломат также вспомнила строки из песен знаменитого рок-музыканта.
 

Когда вспоминаю, как давно я впервые услышала песни Виктора Цоя, то на какое-то время замираю: как же это было давно... И как это было непривычно: "Я сажаю алюминиевые огурцы...", "Звезда по имени Солнце...", "Я посадил дерево..." И главное, конечно: "Перемен требуют наши сердца...", - отметила она в сообщении. 

 
Напомним, в 2018 году на улице Тулебаева в Алматы был установлен памятник солисту группы "Кино" Виктору Цою. Объект стал популярен как среди горожан, так и гостей города. 
 

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