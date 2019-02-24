Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы 20 салонов красоты работали с нарушениями санитарных норм. На недобросовестных предпринимателей наложили штрафы, двух специалистов отстранили от работы, передает Kazakhstan Today.

Онихомикоз - грибковое поражение ногтей. Такой диагноз поставили врачи алматинке, которая регулярно посещала студию красоты. О маникюре Светлане пока придётся забыть. Ногти всё ещё не восстановились. Таблетки, дорогостоящие мази - в месяц такое лечение обходится приблизительно в 10 тыс. тенге, сообщил Almaty.tv

Я в течение года ходила в один салон маникюр делать. И в последний раз, когда снимала гель, обнаружила, что ногти все расслоились. Пошла к дерматологу и выяснилось, что грибок занесли. И до сих пор лечусь, очень длительное лечение, очень дорогостоящее. В салоне отказываются какие-то претензии принимать. Как произошло заражение? Через пилку. Все остальные приборы они стерилизовали. А пилка подвергалась какому-то воздействию химического вещества, но этого было недостаточно", - рассказывает женщина.

О постоянной клиентке в студии красоты забыли быстро. Отделались штрафом, но вину не признали. К санитарным врачам поступило ещё две подобные жалобы. Нарушения после проведённых проверок подтвердились.

Всего в ходе контрольных мероприятий выяснилось: санитарные нормы не соблюдали в 19 салонах красоты и парикмахерской. Общая сумма штрафов составила почти 800 тыс. тенге.

Нарушения были такого характера, что ванночки для маникюра не подвергались дезинфекции. Также используемые приборы не стерилизовались. Также были допущены к работе лица, у которых в медицинской книжке не было наличия на маркеры гепатита. Отсутствовали электрополотенца, одноразовые полотенца. Отсутствовали жидкое мыло, антисептики, для обеззараживания воздуха должен устанавливаться бактерицидный облучатель, которого не было", - говорит руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья Алматы Анель Мусаева.

Грибок, ВИЧ, гепатит - неожиданный сюрприз можно получить вместе с маникюром и педикюром. Это прекрасно знают квалифицированные специалисты салонов. Чтобы обезопасить себя и клиентов, инструменты тщательно стерилизуют. Обработка проходит в несколько этапов.

Вначале стерилизуется всё в растворе "Эстилотез". Всё замачивается в ванночке на 15 минут, далее всё промывается под проточной водой, очищается всё щеточками. Далее мы используем крафт-пакеты. Инструменты вкладываются в крафт-пакет, пишется дата, пишется ответственное лицо. Кладется все в сухожаровой шкаф, максимально все на 30 минут закладывается. Соответственно, здесь убиваются все бактерии, идёт прожарка", - рассказывает мастер маникюра и педикюра Айгерим Мажитова.

Санэпидемиологи призывают быть бдительными, интересоваться, какими инструментами пользуется ваш мастер. Двух нерадивых специалистов, нарушения которых выявили в ходе проверок, уже отстранили от работы.

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