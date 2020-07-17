В Алматы 40 человек оштрафованы за разжигание костров в горах

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - В Департаменте по ЧС Алматы рассказали о мерах по обеспечению пожарной безопасности в предгорных лесных массивах, расположенных на территории города, передает Kazakhstan Today.

В связи с повышением температурного фона, в Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В настоящее время на территории Алматы зарегистрирован 231 случай загорания сухой растительности на общей площади 33,2 гектара. Загорания зачастую происходят на территориях Алатауского Медеуского, Турксибского и Наурызбайского районов.

Несмотря на требования постановления главного санитарного врача Алматы за №46 от 3 июля 2020 года, о запрете на экскурсионные, корпоративные, групповые выезда на природу, за исключением индивидуальных (не более трех человек или членов одной семьи), наблюдается рост отдыхающих в горно-лесную местность Алматы.

С начала пожароопасного периода в горно-лесной местности Алматы сотрудниками ДЧС совместно с сотрудниками МПС, ГНПП и волонтерскими организациями проведено 60 рейдовых мероприятий, пресечено более 10о случаев разжигания костров в неустановленных местах, где к административной ответственности привлечено 40 физических лиц. Следует отметить, что двое граждан были привлечены по статье 367 КоАП на сумму 277 тыс. 800 тенге за розжиг костров в особо охраняемых природных территориях. Отдыхающим вручено более 4075 памяток на противопожарную тематику.

За разжигание костров на территориях особо охраняемых природных зон и в неустановленных местах сотрудники ДЧС и ГНПП уполномочены налагать административный штраф по статье 367 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, сумма штрафа на физических лиц варьируется от 10 до 100 МРП, то есть от 27 тыс. 780 тенге до 277 тыс. 800 тенге.

К сведению отдыхающих сообщаем, что на территории ущелья Алмаарасан, вдоль речки Большая Алматинка, речки Казачка, имеются специально оборудованные места для приготовления горячей пищи (скамейка, стол, забетонированная площадка для розжига костров, мангалов, барбекю и так далее)", - отметили в ДЧС.

Напомним, постановлением №48 от 14 июля 2020 года главного государственного санитарного врача Алматы, в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса, были введены дополнительные ограничения на въезд на территорию горно-лесной местности . Разрешены лишь пешие прогулки в будние дни с соблюдением следующих правил:

- категорически запрещается проносить с собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры;

- запрещается нахождение на территории парков группой более трех человек;

- соблюдать санитарные нормы и социальное дистанцирование (носить маски и соблюдать расстояние между людьми).

В выходные дни территории национальных парков будут закрыты для посещений.

Также в ведомстве напомнили жителям и гостям Алматы правила пожарной безопасности в горно-лесной местности:

- не допускать разведение костров, не использовать мангалы и другие приспособление для приготовления пищи в не установленных местах;

- не допускать курение в неустановленных местах, бросать горящие спички, окурки;

- не оставлять в горно-лесной местности промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочные материалы;

- не оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор;

- не выжигать сухую траву.

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