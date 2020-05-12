Алматы. 10 мая. Kazakhstan Today - В Алматы 92% зараженных уже были изолированы на момент выявления коронавирусной инфекции, они не контактировали с внешним миром, сообщил главный государственный санитарный врач города, передает Kazakhstan Today.

В Алматы "92% зараженных уже были изолированы на момент выявления коронавирусной инфекции, 92% больных были выявлены из числа близких контактных, то есть мы уже ведем наблюдение из числа контактных. Это очень хороший показатель", - сообщил главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин.

По информации Ж. Бекшина, "7% больных были выявлены при прохождении скрининга, 1% - при обращении за медицинской помощью перед плановой госпитализацией. Внедрение скрининга по группам риска позволило находить скрытые очаги инфекции".

Всего в городе Алматы зарегистрировано 1578 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 8 мая было зарегистрировано 108 случаев. Активный скрининг выявил 108 случаев заражения, и все люди из числа контактных, которые находились в изоляции. Если бы они находились на работе, это привело бы к заносу и распространению вируса в организованных коллективах и регистрации новых случаев заражения.

Как проинформировал глава службы, в целом данные цифры объясняются тем, что в городе применили тактику активного профилактического выявления. Так, в апреле месяце, ввиду того что уровень заражения коронавирусной инфекцией не превышал 6%, в сутки была начата реализация стратегии поэтапного восстановления экономики города. Для безопасного выхода из карантина в Алматы проводится массовое тестирование в целях активного выявления даже скрытых очагов инфекции. Отмечается, что в апреле месяце ввиду усиления мер санитарно-эпидемиологического контроля и расширения группы контингента, подлежащего тестированию, были выявлены очаги заражений. Все контактные были изолированы. Сегодня выявляются случаи заражения среди данной категории лиц, которые были уже изолированы, то есть на них цепочка дальнейшего распространения была прервана.

Основная цель - обозначить очаг и изолировать его. Мы усилили диагностику, причем здесь вся работа строится на применении золотого стандарта диагностики посредством ПЦР-приборов в режиме реального времени. В городе развернуто 6 лабораторий. В начальном периоде их было 2. Разворачиваются 8 приемных пунктов, где отбираются исследовательский материал, который вывозят в стационарные лаборатории. Результаты представляются клиентам. Еще один хороший показатель - ежедневный прирост сократился с 27% до 5%. Это говорит о том, что есть стабилизация. Если заболеваемость началась еще 13 марта, то мы уже прошли пик заболеваемости по Алматы. Стало меньше выявляться домашних очагов и больных среди жителей", - разъяснил главный санврач города.

В целом на сегодня в Алматы уже провели около 85 тыс. тестирований на коронавирус, из них 61 тыс. методом ПЦР, 24 тыс. - экспресс-тестами.

Изоляция и работа с контактными лицами привела к тому, что мы выявляем больных из числа изолированных лиц, которые были определены как близкий контакт заболевшего. Тем самым предотвратили его взаимодействие и общение с внешним миром. Мы и в дальнейшем будем применять эту тактику. Своевременное проведение профилактического обследования контактных лиц из числа близкого контакта позволяет активно выявлять заболевание на начальной стадии. 75% больных выявлены на начальной стадии, причем бессимптомной. Отсутствие осложнений приводит к благополучному результату выздоровлений. Это положительный результат активного скрининга", - отметил Жандарбек Бекшин.

Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев сообщил, что у 75% пациентов COVID-19 выявлен на начальной стадии, болезнь протекает в легкой форме

Сегодня в Алматы проводится работа по ранней ПЦР-диагностике расширенного контингента лиц. Это медицинские работники, военнослужащие разных войсковых частей, находящиеся на территории города, патрулирующие состав в целях контроля соблюдения требований к карантину, работники системы МВД, лица, привлеченные к работе на блокпостах.

Сейчас COVID-19 выявляют среди уже изолированных лиц, которые входят в число контактировавших с ранее выявленными заболевшими. То есть все эти граждане находились на 14-дневной изоляции в карантинных госпиталях во избежание распространения инфекции", - разъяснил Тлеухан Абилдаев.

Данные меры по активному выявлению позволили выявить в Алматы в значительном количестве инфицированных на ранней стадии заболевания. Как следствие, у 75% больных с COVID-19 болезнь протекает легко, и только 2% находятся в тяжелом состоянии, учитывая, что их состояние отягощено сопутствующими заболеваниями. У остальных же болезнь средней степени тяжести. На аппарате ИВЛ в настоящее время в Алматы больных нет, как и крайне тяжелых. Смертность в мегаполисе в настоящий момент составляет 0,58%. Для сравнения: в других странах это число колеблется от 2 до 5%.

По его словам, все медицинские сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и на постоянной основе проводятся учения по их использованию. Также следует отметить, что в новой модульной инфекционной больнице на сегодня находятся 255 больных. В модульном комплексе функционирует система вентиляции, создающая в палатах отрицательное давление, а это значит, что воздух с вирусами не проникает за пределы палаты, а попадает в специальные обеззараживающие системы. Установлены герметичные двери в палатах, работает особая система очистки канализации.

В Алматы на 17.00 часов 10 мая зарегистрировано 1578 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 1178 человек. С выздоровлением от коронавирусной инфекции выписан 391 человек.

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