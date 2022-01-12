Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана во вторник

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Во вторник, 11 января, на большей части Казахстана погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть РК будет находиться под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков. Лишь на западе и востоке республики могут пройти осадки в виде дождя и снега. Местами по республике туман, гололед, усиление ветра, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе и в центре Мангистауской области гололед, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе Актюбинской области ожидается низовая метель, ночью на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере низовая метель.

На севере и в горных районах Жамбылской области туман, гололед.

На юго-востоке Акмолинской, на западе Западно-Казахстанской, на востоке Костанайской, Карагандинской, в центре Кызылординской, на юге Северо-Казахстанской и Павлодарской областей ожидается туман.