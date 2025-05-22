В Алматы к ответственности привлекли около 4 тысяч водителей мопедов   

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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 21 мая состоялся Первый форум китаеведения Центральной Азии. Мероприятие направлено на укрепление диалога между странами региона и Китаем, а также изучение тенденций и перспектив развития китаеведения, передает корреспондент агентства.





Представитель сената парламента РК Маулен Ашимбаев в своем поздравительном письме отметил, что Китай является одним из важнейших партнеров Казахстана в Центральной Азии. В настоящее время отношения между двумя странами активно обновляются и выводятся на качественный уровень.









Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в своей программной речи заявила, что Китай и Казахстан, будучи добрыми соседями и надежными партнерами, активно развивают гуманитарное сотрудничество.





Число студентов, обучающихся в университетах обеих стран, постоянно растет, интерес к изучению китайского языка в Казахстане стабильно повышается. Успешно функционируют филиалы китайских вузов. Соглашение о безвизовом режиме способствует бурному росту туристических обменов между двумя странами. Изучение Китая в странах Центральной Азии уже имеет надежную политическую основу и находится перед исторической возможностью, не имеющей прецедентов", - сказала Цзян Вэй.





Генконсул добавила, что отношения между Китаем и странами Центральной Азии имеют глубокие исторические корни. Древний Шелковый путь открыл страницу дружбы и взаимопонимания между народами Китая и Центральной Азии. В последние годы сотрудничество между Китаем и странами региона укрепилось в рамках механизма "Китай - Центральная Азия", достигнуты значимые результаты в различных областях, гуманитарный обмен выходит на новый уровень.





Цзян Вэй добавила, что Китай придает большое значение развитию сотрудничества с соседними государствами и готов делиться с Центральной Азией достижениями китайской модели модернизации, продвигая высококачественную реализацию инициативы "Один пояс, один путь".





Представитель Ассоциации китаеведов Алматы Динара Дауен отметила, что для того, чтобы взаимодействие между Китаем и Центральной Азией было действительно глубоким и содержательным, особенно важно стремиться к более глубокому взаимопониманию.









В форуме приняли участие китаеведы, ученые и эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также представители университетов и исследовательских центров Китая. Участники обсудили современное состояние и перспективы развития китаеведения в Центральной Азии, роль китаеведения в сотрудничестве Китая и стран региона, изучение и преподавание китайского языка в Центральной Азии, а также развитие китайского языка и литературы в регионе.