В Алматы на ночь перекроют участки двух улиц и проспекта

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - В Алматы на ночь перекроют участки улиц Торайгырова, Тимирязева и проспекта Абылай хана, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью, с 22.00 до 06.00 завтрашнего дня , в связи с дорожно-ремонтными работами на улице Торайгырова будет перекрыт участок от улицы Мустафина до улицы Саина. Из-за ремонта улицы Тимирязева будет частично перекрыт участок остановки КазНУ. Этой же ночью из-за ремонта дороги на проспекте Абылай хана будет перекрыт участок от улицы Макатаева до улицы Маметовой , сообщили в компании "Алматы жолдары".

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