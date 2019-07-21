Жителей Алматы предупредили о перекрытии нескольких участков дорог

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с ремонтом дорог ночью будет перекрыт проезд по нескольким участкам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в компании "Алматы жолдары", в связи с дорожно-ремонтными работами на проспекте Абылай хана, с 22.00 сегодняшнего дня до 06.00 воскресенья будут перекрыты участки от улицы Макатаева до улицы Маметова и от улицы Кабанбай батыра до улицы Гоголя. На это же время будет перекрыт участок улицы Жамбыла, от проспекта Гагарина до улицы Жарокова. Участок от улицы Жарокова до улицы Ауэзова будет перекрыт в ночь с 21 на 22 июля.

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