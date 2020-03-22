В Алматы на период карантина приостановлена деятельность ярмарок выходного дня

Алматы. 21 марта. Kazakhstan Today - В Алматы решением регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в период карантина приостановлена деятельность ярмарок выходного дня, сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые жители Алматы, информируем вас, что в целях обеспечения безопасности населения деятельность ярмарок выходного дня в период карантина приостановлена", - говорится в сообщении.

Напомним, также будут временно закрыты все национальные парки и парки отдыха, расположенные на территории города.

В целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 21 марта 2020 года все национальные парки и парки отдыха, расположенные на территории города Алматы, временно будут закрыты. Просим жителей на время карантина воздержаться от походов в Парк Первого президента, Центральный парк культуры и отдыха, Алма-Арасан, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Family Park, Ботанический сад, парк "Мир фантазий", Алматинский зоопарк и другие места массового скопления людей на выходных", - уточнили в региональном оперативном штабе.

Ранее акиматом города Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу, Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алматы и Алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19.

Также управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном. В целях предотвращения распространения COVID-19 были разосланы памятки с мерами предосторожности и необходимости их соблюдения в местах массового скопления людей.

Кроме того, в штабе напомнили, что "по состоянию на 09.00 21 марта 2020 года:

в городе Алматы - 22 зараженных,

в городе Нур-Султан - 28 зараженных,

в городе Караганда - 2 зараженных".

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