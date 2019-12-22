Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы на улицах Политехническая и Никитина вводится одностороннее движение, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, управление административной полиции в ходе проведения анализа на узких улицах Бостандыкского района выявило затрудненное движение из-за увеличенного потока встречных транспортных средств на улицах Политехническая и Никитина.

Полицией города принято решение о необходимости произвести оптимизацию дорожного движения путем введения одностороннего движения по улице Политехническая - от улицы Байтурсынова до проспекта Сейфуллина в восточном направлении, а также по улице Никитина в западном направлении", - проинформировали в пресс-службе.

Новая схема дорожного движения на указанных участках улиц города вводится с 23 декабря 2019 года.

Во избежание нарушения Правил дорожного движения, полиция рекомендует водителям соблюдать требования настоящих знаков и заранее корректировать маршрут движения.

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