В Алматы начали привлекать к ответственности за продажу полицейской формы третьим лицам

Polisia.kz

Алматы. 24 ноября. Kazakhstan Today - Рейды по местам торговли форменным обмундированием проводит полиция Алматы, передает Kazakhstan Today.

Специальные рейды полицейские проводят локально - в местах оптовой и розничной реализации служебной амуниции сотрудников полиции, сообщает Polisia.kz

В связи с участившимися случаями незаконного ношения и использования полицейской формы, назрела необходимость проверки процесса отпуска обмундирования и атрибутов к ним третьим лицам. На деле продавец должен затребовать у потенциального покупателя служебное удостоверение. Однако по факту - совсем другая картина: продавцов и вовсе не интересует, кто стоит перед ним. Не исключено, что это может быть преступник, использующий полицейскую форму в криминале. Увы, на практике такие факты не единичны. По запросу покупателя реализаторы могут сформировать комплект форменной одежды с любым чином и любыми регалиями. Это было засвидетельствовано несколькими контрольными проверками, - сообщил заместитель начальника управления собственной безопасности департамента полиции города Алматы Саламат Ниязбеков.





По его словам, в ходе отработки минувшим днем шесть продавцов были привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статье 196 КоАП РК. Рейдовые мероприятия продолжаются.

ъ





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства